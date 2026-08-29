Canarias tendrá viento intenso con rachas muy fuertes en Gran Canaria y nubosidad en el norte este sábado 29 de agosto

El tiempo en Canarias este sábado 29 de agosto estará marcado principalmente por el viento del nordeste, que soplará con intensidad en diferentes zonas de las islas, y por la presencia de nubes en las vertientes norte de las islas de mayor relieve. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla además la posibilidad de rachas localmente muy fuertes en determinados puntos de Gran Canaria, especialmente durante la tarde.

En términos generales, las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas tenderán a subir ligeramente en medianías y de forma más apreciable en algunas zonas altas. En las costas, en cambio, los valores permanecerán sin grandes variaciones.

Viento del nordeste y más intensidad en algunas vertientes

El viento será uno de los elementos meteorológicos más destacados de la jornada. La previsión apunta a viento moderado del nordeste, aunque alcanzará intervalos de fuerte en determinadas vertientes de las islas montañosas.

Las zonas más expuestas serán las vertientes sudeste y noroeste, con especial atención a Gran Canaria. En esta isla se esperan rachas localmente muy fuertes, principalmente durante la tarde, aunque también existe posibilidad de que aparezcan durante la madrugada.

En las zonas costeras del suroeste de las islas montañosas se mantendrán las brisas, mientras que el viento presentará distintas particularidades dependiendo de la orografía de cada territorio.

El viento también será protagonista en Lanzarote y Fuerteventura, donde se esperan intervalos de fuerte en determinadas zonas interiores.

Nubosidad en el norte de las islas

En las islas de mayor relieve, el norte presentará intervalos nubosos, con cielos más cubiertos durante las primeras y últimas horas del día. En el resto de las zonas predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos de nubes durante la madrugada.

La Palma será una de las islas donde existe una mayor posibilidad de precipitaciones. La Aemet contempla una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el nordeste de la isla.

En general, no se espera un episodio de precipitaciones generalizadas, sino una jornada con mayor presencia de nubosidad en las vertientes septentrionales y condiciones más despejadas en buena parte del resto del Archipiélago.

Lanzarote

En Lanzarote, la jornada comenzará y terminará con intervalos nubosos. Durante las horas centrales del día, la nubosidad tenderá a disminuir y predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas permanecerán sin cambios significativos. En Arrecife se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 27.

El viento soplará moderado del nordeste, aunque podrá alcanzar intervalos de fuerte en algunas zonas del interior de la isla. Por tanto, las condiciones serán más ventosas en estas áreas que en otros puntos del territorio insular.

Fuerteventura

En Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos de nubes durante la mañana en las zonas costeras.

Las temperaturas máximas podrán experimentar un ligero ascenso en el interior del sur de la isla, mientras que en el resto permanecerán sin cambios destacados.

El viento será moderado del nordeste y podrá ser fuerte en zonas interiores, el sur de Jandía y la costa suroeste.

En Puerto del Rosario, la previsión sitúa las temperaturas entre los 22 y los 27 grados.

Gran Canaria

La situación será más destacada en Gran Canaria, especialmente en las vertientes sudeste y oeste. En estos sectores el viento soplará fuerte y la Aemet contempla rachas localmente muy fuertes, con mayor probabilidad durante la tarde.

En el norte habrá intervalos nubosos, con predominio de los cielos cubiertos a primera y última hora. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos durante la mañana.

Las temperaturas mínimas apenas cambiarán. Las máximas permanecerán estables en las zonas costeras, mientras que podrán subir ligeramente en medianías y experimentar ascensos moderados en las cumbres.

En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre 24 y 27 grados. En las costas del suroeste se mantendrán las brisas.

Tenerife

En Tenerife, los cielos estarán nubosos en el nordeste, mientras que el resto de la vertiente norte tendrá intervalos de nubes. Durante las horas centrales se abrirán claros.

En las restantes zonas de la isla predominarán los cielos poco nubosos, con algún intervalo durante la madrugada y por la tarde.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios. Las máximas se mantendrán estables en la costa, pero podrán subir ligeramente en medianías y de forma moderada en las cumbres.

El viento llegará del nordeste con intensidad moderada, aunque será fuerte en las vertientes sudeste y en el extremo noroeste. En las cumbres centrales soplará moderado del suroeste, mientras que en la costa oeste aparecerán brisas.

Santa Cruz de Tenerife registrará una mínima de 21 grados y una máxima de 28, uno de los valores más elevados previstos para las capitales canarias.

La Palma

La previsión para La Palma apunta a cielos nubosos en las zonas norte y este, donde no se descartan lluvias débiles. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos y se espera una apertura de claros durante la tarde.

Las temperaturas subirán ligeramente, con un incremento más acusado de las máximas en las zonas altas, donde el ascenso podría ser moderado.

El viento será moderado del nordeste y fuerte en los extremos sudeste y noroeste. La Aemet señala una baja probabilidad de alguna racha ocasionalmente muy fuerte en estas áreas.

En Santa Cruz de La Palma, las temperaturas previstas serán de 21 grados de mínima y 25 de máxima.

La Gomera

En La Gomera, el norte tendrá intervalos nubosos, con cielos más cubiertos durante las primeras y últimas horas. Por la tarde se abrirán amplios claros. El resto de la isla permanecerá poco nuboso, salvo algún intervalo matinal.

Las máximas subirán ligeramente y el ascenso podrá ser moderado en las zonas interiores. El viento será moderado del nordeste y fuerte en las vertientes este y noroeste. En las costas del suroeste se esperan brisas.

San Sebastián de La Gomera tendrá entre 22 y 27 grados.

El Hierro

En El Hierro, el panorama será parecido. El norte presentará intervalos nubosos, con mayor nubosidad al principio y al final del día, mientras que por la tarde se abrirán claros. El resto tendrá cielos poco nubosos con algún intervalo durante la mañana.

Las temperaturas permanecerán en general sin cambios, aunque las máximas podrán subir ligeramente en el interior. El viento soplará moderado del nordeste y será fuerte en los extremos sudeste y oeste y en la zona de El Pinar. Existe una baja probabilidad de alguna racha localmente muy fuerte durante la tarde.

En Valverde, los valores previstos serán de 19 grados de mínima y 24 de máxima.