FP: ¿Segunda opción o la mejor elección?

Durante muchos años, una pregunta se repetía en numerosas familias. ¿Universidad o Formación Profesional?

Una parte de nuestra sociedad construyó una jerarquía implícita: La FP aparecía, y aún lo parece, como una opción de segunda, de menor prestigio, mientras que la universidad se asociaba a algo superior, con un nivel de mayor relevancia social. La Formación Profesional, demasiadas veces,se asociaba a quienes no seguían el itinerario considerado normal.

Creo que ha llegado el momento de abandonar definitivamente ese prejuicio. No porque la universidad haya perdido importancia. Todo lo contrario. Necesitamos excelentes universidades. Pero necesitamos también una excelente Formación Profesional.

Y, sobre todo, necesitamos dejar de ordenar las decisiones educativas mediante jerarquías que pertenecen a otro tiempo. No existe una enseñanza superior que sea adecuada para todas las personas. Existen distintos proyectos. Talentos. Vocaciones. Maneras de aprender. Profesiones.

La pregunta correcta no debería ser: ¿Qué opción tiene más prestigio? Sino: ¿Cuál es la mejor formación para esta persona y para aquello que quiere llegar a ser?

Hay, además, un dato conceptual que todavía sorprende a algunas personas: un ciclo de Formación Profesional de Grado Superior forma parte de la Educación Superior; el título de Técnico Superior ocupa el nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Así lo han entendido siempre los países más avanzados de Europa.

Alumnados de ICSE. / LP

El prestigio no se consigue publicando una norma. Se conquista. Con calidad. Con exigencia. Con buenos profesores. Con empresas comprometidas. Con instalaciones adecuadas. Con innovación. Con idiomas. Con experiencias internacionales. Con resultados. Y, sobre todo, formando buenos profesionales. Ése es nuestro verdadero desafío.

No necesitamos convencer a la sociedad de que toda FP es excelente. Necesitamos conseguir que cada vez haya más FP excelente, sin caer en la autocomplacencia. Que la Formación Profesional esté creciendo no significa que todo esté resuelto. Podemos aumentar plazas y mantener metodologías antiguas. Podemos incorporar tecnología sin transformar el aprendizaje. Podemos enviar alumnos a empresas sin conseguir verdaderas experiencias formativas. Podemos hablar de innovación y seguir examinando exclusivamente la memoria.

La nueva FP tiene que ser mucho más ambiciosa. Debe prepararse para profesiones que están cambiando mientras las enseñamos. La Inteligencia Artificial nos lo está demostrando con enorme rapidez. A esto ayuda que la FP sea más práctica, más corta, más cercana a la realidad que viven las empresas.

La propia transformación legislativa española responde a esa necesidad. La Ley Orgánica 3/2022 configura un sistema integrado, flexible, acumulable y orientado a acompañar a las personas a lo largo de la vida profesional. No estamos únicamente ante una reforma de la FP. Estamos ante una transformación de una nueva identidad de la FP.

Algunas tareas, que hace apenas pocos años parecían especializadas, pueden automatizarse hoy parcialmente. Aparecen otras. Cambian los procedimientos. Cambian las empresas. Por eso ya no basta con enseñar una profesión.

Tenemos que enseñar también a seguir siendo profesional cuando la profesión cambie. Esto exige una combinación aparentemente difícil. Especialización y flexibilidad. Saber hacer algo muy bien. Y estar preparado para hacerlo de otra manera mañana.

Por eso sigo defendiendo que la Formación Profesional posee una oportunidad extraordinaria. Por su proximidad a las empresas. Por su capacidad práctica. Por la posibilidad de trabajar mediante retos. Por la relación entre conocimiento y acción. Puede convertirse en uno de los espacios educativos más innovadores de nuestro sistema. Pero, para conseguirlo, debemos abandonar otro complejo. Prestigiar la FP no significa hacerla parecer una universidad.

La Formación Profesional tiene una identidad propia. Aprender haciendo. Trabajar sobre problemas reales. Relacionarse tempranamente con empresas. Convertir conocimientos en competencia. Ahí reside buena parte de su fortaleza. Y deberíamos sentirnos orgullosos de ella.

La educación del futuro necesitará diferentes caminos conectados entre sí. Una persona podrá cursar FP. Trabajar. Volver a estudiar. Especializarse. Acceder posteriormente a la universidad. Cambiar de profesión. Volver a formarse. Ese recorrido dejará de ser excepcional. Probablemente será cada vez más habitual.

Vivimos, como he defendido recientemente, no sólo un cambio de época, sino una época definida por el cambio. Y si el cambio va a acompañarnos permanentemente, la educación tendrá que acompañarnos también durante toda la vida. El aprendizaje permanente debe convertirse en el mejor aliado que nos acompañe durante toda la vida.

Por eso quizá la verdadera revolución de la FP no esté en que cada vez más jóvenes la elijan. Estará en conseguir que la sociedad deje de preguntar: «¿Por qué no estudias una carrera?» y empiece a preguntar: «¿Qué quieres llegar a ser y cuál es el mejor camino para conseguirlo?» La nueva FP no debe preguntarse únicamente ¿Que necesita saber este alumno para desempeñar hoy esta profesión? Debe añadir: ¿Que necesitará para seguir siendo competente cuando esa profesión cambie?

Cuando lleguemos a ese punto, la Formación Profesional habrá conquistado definitivamente algo más importante que el prestigio. Habrá conquistado la libertad de elección basada en el talento, la vocación y el proyecto personal. Esta consideración debería reflejarse también en la cultura de los centros, en las metodologías, en las instalaciones, en las relaciones empresariales, en la internacionalización y en las expectativas que depositamos sobre el alumnado.