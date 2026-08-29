Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 6,9 millones de desplazamientos durante este finde semana con la operación retorno de las vacaciones. Tras un verano intenso los conductores se plantean cómo distribuir la carga en el vehículo.

La Guardia Civil ha compartido a través de su cuenta en X, un post para concienciar a los conductores sobre cómo debe ir colocada la carga en el vehículo. "Si tienes que transportar "alguna cosilla" de más en estos días, primero que no sobrepase carga y longitud de seguridad. Segundo ancla bien tanto lo que va en tu maletero como lo que va en el techo. Y por supuesto ten cabeza, no todo lo podemos llevar de una vez, los vehículos tienen limitaciones de peso y espacio", recuerdan.

El equipaje mal colocado es un peligro

Las autoridades recomiendan colocada siempre los objetos más pesados en la parte inferior del maletero y lo más pegados posible al respaldo de los asientos traseros. Esto se debe a que una maleta mal distribuida puede convertirse en un proyectil y poner en riesgo la vida de los pasajeros.

"Cualquier objeto que viaje suelto en un automóvil continúa su marcha hacia delante y multiplica, por efecto de la velocidad, la fuerza con la que golpearía a cualquier ocupante hasta por cuarenta veces su peso a tan solo 50 km/h. Así, un niño de tres años cuyo SRI estuviera mal anclado y viajara en el asiento trasero, en caso de accidente, golpearía al ocupante –o conductor– de los asientos delanteros con la misma fuerza que si se hubiera convertido en una jirafa (a 50 km/h) o en un elefante (90 km/h), en el denominado efecto elefante", explican desde Tráfico.

Cómo se debe colocar la carga correctamente

El artículo 14 del Reglamento General de Circulación es claro: "La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas u ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores".

La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste a los conductores en la importancia de transportar correctamente la carga:

Preferiblemente, debe colocarse en el maletero .

. Si no cabe, es preferible utilizar un baúl de techo cerrado y aerodinámico en lugar de transportar objetos sueltos o un remolque.

en lugar de transportar objetos sueltos o un remolque. Sólo en caso extremo se colocará en el interior del habitáculo. En ese caso, hay que tener cuidado de que la carga no disminuya el campo de visión del conductor y que dicha carga esté sujeta para evitar que, en caso de frenado brusco, no pueda ser proyectada contra los ocupantes del vehículo.

"En la bandeja posterior no deben colocarse bultos ni objetos que disminuyan sensiblemente la visibilidad del conductor hacia atrás. Si no se puede cumplir esta norma, es obligatorio llevar espejo retrovisor exterior derecho", recuerda la DGT.

Sanciones

Si las autoridades detectan que la carga no está bien asegurada en el vehículo, los conductores se enfrentan a sanciones de hasta 200 euros porque están poniendo en riesgo tanto la propia seguridad como la del resto de conductores. Además, si lo pillan manipulando o recolocando objetos durante un desplazamiento se enfrenta as multas de 80 euros, ya que se considera una distracción al volante.

Los agentes recomiendan revisar y comprobar la carga antes de iniciar la marcha, ya que de ellos depende imponer o no determinadas sanciones económicas.