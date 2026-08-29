Madrid trocea el 'decreto Canarias' a cambio del 'si' del Gobierno de Fernando Clavijo al sistema de financiación

La última versión del denominado ‘decreto Canarias’ llega previsiblemente el martes al Consejo de Ministros convertido en un bloque de medidas urgentes para las Islas, muy alejado del amplio texto que el Gobierno de Canarias elaboró inicialmente y que concentró 50 acciones en 35 artículos y 12 disposiciones adicionales. El Ejecutivo autonómico y el Estado han optado por ir desbloqueando las distintas demandas mediante diferentes instrumentos, de manera que una parte de las medidas del documento original ya han salido adelante por otras vías y otras continúan pendientes de negociación.

Ayudas a La Palma

El núcleo del texto que previsiblemente se aprobará el martes en el Consejo de Ministros estará formado por las actuaciones que ambas administraciones han identificado como prioritarias. Entre ellas figuran los 100 millones de euros para continuar con la recuperación económica y social de La Palma y la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en la isla. A este bloque se suma una demanda crucial para el Gobierno canario: la autorización para que se pueda utilizar con mayor flexibilidad alrededor de 600 millones de euros de su propio superávit, una medida que permitirá ampliar el margen de inversión de la Comunidad Autónoma. También se llevarán actuaciones de menor calado para aguas o empleo, expone el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, quien admite que desconoce el Real decreto que irá al Consejo de Ministros.

Acuerdo entre Fernando Clavijo y Arcadi España

El acuerdo, larvado poco a poco entre el presidente Fernando Clavijo y el ministro de Hacienda, Arcadi España, con el apoyo de Ángel Víctor Torres –ministro de Política Territorial y expresidente canario–el pasado 27 de julio, ha desbloqueado, además, la negativa de Canarias al nuevo sistema de financiación autonómica.

Los compromisos adquiridos entre el Gobierno regional y el Estado permitieron a Canarias dar su apoyo al nuevo modelo, que será abordado el 4 de septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Ejecutivo autonómico ha condicionado ese respaldo al cumplimiento de las garantías pactadas, entre ellas mantener el Régimen Económico y Fiscal (REF) fuera del sistema ordinario de financiación y mejorar los recursos que recibirá el Archipiélago de los 611 millones iniciales a más de 1.337 millones de euros.

'Decreto Canarias' inicial

La diferencia entre el documento inicial del ‘decreto Canarias’ y el que previsiblemente se aprobará ahora es sustancial. El borrador que el Gobierno de Canarias remitió al Parlamento incluía 35 artículos, agrupados en cuatro grandes bloques: recuperación social y económica; apoyo a colectivos vulnerables; compensación de los sobrecostes derivados de la ultraperiferia y la insularidad; y medidas sobre infraestructuras, bienes y actividades esenciales.

Cabello admite que algunas de esas cuestiones quedarán fuera de este Real decreto, pero se seguirán negociando. Dada la actual situación en España, Canarias ha preferido amarrar cuestiones «urgentes» en el decreto y dejar sentadas para el Gobierno central entrante las bases del sistema de financiación autonómica, y de los Prespuestos estatales, los únicos que se aprobarían en la actual legislatura y que contarían, inicialmente, con el apoyo de Coalición Canaria (CC).

Declaración de máximos

Cabello justifica la reducción del ‘decreto Canarias’ original en que era una «declaración de máximos», después de su paso por el Parlamento. Ahora, bajo una estrategia estrictamente «pragmática y pecuniaria», apostilla, el Gobierno canario quiere desbloquear con urgencia los recursos económicos viables. Justifica, además, que el paquete original se está tramitando con diferentes instrumentos, ritmos y niveles a través del Consejo de Ministros o desarrollos legales.

Muestra de ello es la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, prevista para este mes de septiembre, para la cogestión de aeropuertos, demanda que se incluía en el 'decreto Canarias', o los 196,1 millones de euros que Canarias y el Estado acordaron desbloquear en la reunión de Clavijo con el ministro de Hacienda el pasado 27 de julio.

El paquete incluyó 30 millones para políticas de lucha contra la pobreza, 45 millones para el Plan Integral de Empleo de Canarias o 23,1 millones para compensar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo, entre otras cuestiones contempladas en el ‘decreto Canarias’ primigenio.

Demandas

Entre las acciones del decreto original figuran, además, 42 millones para infraestructuras educativas de FP, otros 42 millones para el plan de empleo juvenil, 60 millones para las bonificaciones a las cuotas empresariales de los tripulantes de buques, 120 millones anuales para dependencia, 40 millones anuales para compensar el sobrecoste sanitario, 50 millones extraordinarios para abaratar el agua desalinizada, 20 millones para renovar los centros generadores de energía, 20 millones anuales para costas y otros 20 millones para obras hidráulicas, además de 105 millones anuales para vivienda protegida y 20 millones anuales para infraestructuras turísticas, así como la financiación estatal de las 1.400 plazas de la Policía Canaria.

A estas cantidades se suman medidas cuyo coste no queda fijado en el texto, como el traspaso de la gestión del IMV a Canarias, la creación del Centro Nacional de Vulcanología, o una mayor participación de las Islas en decisiones y negociaciones internacionales que les afecten, especialmente con Marruecos.

Acuerdo con Pedro Sánchez

El ‘decreto Canarias‘ comenzó a gestarse en agosto de 2025, cuando Fernando Clavijo planteó a Pedro Sánchez, en las vacaciones del presidente de España en Lanzarote, la necesidad de aprobar un Real decreto ley específico que permitiera desbloquear los compromisos pendientes de la ‘agenda canaria’. La idea inicial era reunir en una única norma asuntos que se habían ido retrasando por la falta de mayorías en el Congreso y por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

El documento fue creciendo durante los meses siguientes hasta convertirse en un texto de máximos, que el Gobierno canario justificó por tres vías: la ‘agenda canaria’, el Estatuto de Autonomía y los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados. El borrador acabó reuniendo más de 50 medidas, distribuidas en 35 artículos, 12 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales y fue apoyado por el Parlamento.