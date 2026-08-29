Ni Maspalomas ni Cofete: la revista Viajar desvela la playa y la piscina natural más bonitas de Canarias

La revista Viajar ha elaborado un mapa con las mejores playas y piscinas de cada provincia en España. En lo que respecta a las Islas Canarias, las playas se posicionan como uno de los aspectos distintivos del Archipiélago. De hecho, muchas de ellan han sido comparadas con el paraíso.

¿Cuál es la mejor playa de la provincia de Las Palmas?

Kilómetros de arena fina, un arrecife natural que protege sus aguas y un ambiente cosmopolita convierten a la playa de Las Canteras en una de las mejores playas urbanas del mundo. Situada en pleno corazón de la ciudad, esta joya costera es el punto de encuentro para surfistas, familias, jubilados nórdicos y amantes del sol durante todo el año.

Las Canteras no solo invita a tomar el sol y relajarse, sino que también ofrece experiencias únicas como el buceo entre peces tropicales o cenas frente al mar con una puesta de sol inolvidable. Su paseo marítimo, repleto de vida, es el reflejo de una ciudad abierta, diversa y en armonía con su entorno natural.

Ya sea para practicar deporte, desconectar o simplemente disfrutar del paisaje, Las Canteras es el ejemplo perfecto de cómo una playa puede integrarse en la vida urbana sin perder su esencia natural.

¿Y en Santa Cruz de Tenerife?

A tan solo unos minutos del bullicioso centro de Santa Cruz de Tenerife se encuentra Las Teresitas, una joya del litoral tinerfeño que, aunque no es el refugio ideal para quienes buscan calma absoluta, sigue siendo uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Playa Las Teresitas, en Tenerife. / LP/DLP

Con sus aguas cristalinas y tranquilas, esta playa no solo deslumbra por su belleza natural, sino también por la amplia gama de servicios que ofrece: chiringuitos con sabor local, socorristas para mayor seguridad y zonas de aparcamiento que facilitan el acceso a visitantes y residentes por igual.

Convertida en una de las playas más bonitas no solo de Tenerife, sino de toda España, este rincón costero es un ejemplo perfecto de que, en ocasiones, lo mejor de la vida está muy cerca… y, como suele ocurrir, bastante cotizado.