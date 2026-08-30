La Aemet avisa: estas serán las zonas de Canarias donde se rozarán los 30 grados este domingo
La Aemet prevé rachas fuertes de viento y temperaturas cercanas a los 30 grados, especialmente en el sureste de Lanzarote y Fuerteventura
Canarias despedirá agosto con una jornada de tiempo estable, aunque marcada por el viento y unas temperaturas que volverán a acercarse a los 30 grados en distintos puntos del Archipiélago. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un domingo con intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, posibilidad de lluvias débiles en algunos municipios y rachas fuertes de viento en varias vertientes.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque las mínimas subirán ligeramente en las zonas de interior de las islas montañosas. Además, la Aemet no descarta que los termómetros alcancen de forma puntual los 30 grados en el sureste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en las medianías del sur, sureste y oeste de Gran Canaria.
Gran Canaria
En el norte predominarán los cielos nubosos durante las primeras y últimas horas del día, mientras que en el resto de la isla habrá cielos poco nubosos con algunos intervalos matinales.
Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 27 grados, aunque en las medianías del sureste, sur y oeste podrán alcanzarse de forma local los 30 grados. El viento del nordeste soplará con fuerza en las vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la tarde.
Tenerife
El nordeste permanecerá nuboso con una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto de la vertiente norte se abrirán claros durante las horas centrales, mientras que el sur disfrutará de cielos poco nubosos.
Las temperaturas se situarán entre los 21 y los 29 grados y el viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste.
Lanzarote
La isla alternará intervalos nubosos durante la mañana y al final del día con una tarde poco nubosa.
Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 29 grados, aunque no se descarta alcanzar los 30 grados en el extremo sureste.
Fuerteventura
Predominarán los cielos poco nubosos durante la mayor parte del domingo.
Las temperaturas se moverán entre los 21 y los 28 grados, con posibilidad de llegar localmente a los 30 grados en el sureste. El viento será moderado, con intervalos fuertes en el interior y el sur de Jandía.
La Palma
El norte y el este permanecerán nubosos, con posibilidad de lluvias débiles, especialmente en el nordeste.
Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 27 grados, mientras que el viento soplará con intervalos fuertes en los extremos de la isla.
La Gomera
El norte registrará intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas del día, con amplios claros por la tarde.
Las temperaturas estarán entre los 24 y los 28 grados.
El Hierro
La isla tendrá intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto.
Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 24 grados, con viento moderado del nordeste y algunos intervalos fuertes en la vertiente sureste.
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