Parece Cartagena de Indias pero está en Canarias: así es la ciudad de Canarias que inspiró al mundo

La revista National Geographic ha desvelado "las curiosidades y placeres de la ciudad de Canarias que inspiró al nuevo mundo". Se trata de San Cristóbal de La Laguna, la primera capital de la isla de Tenerife. De hecho, lo fue hasta el año 1833, hasta que el rol recayó en Santa Cruz de Tenerife.

Reconocida como Patrimonio de la Humanidad, La Laguna fue fundada en el año 1496, a finales del siglo XV. La urbe sirvió "de ejemplo a muchas colonias españolas en América", explican en National Geographic.

Acerca de La Laguna

La revista destaca numerosos aspectos de la ciudad tinerfeña que, actualmente, mantiene su popularidad. Además, dada su cercanía con la Universidad de La Laguna, primer centro universitario de las Islas Canarias, la urbe concentra un gran número de estudiantes.

Sus "colores vibrantes", la arquitectura colonial, la tradición católica, el plano urbano o la historia que esconde. Estos son algunos de los aspectos que National Geographic destaca de San Cristóbal de La Laguna.

Mirador del Pico del Inglés, en el macizo de Anaga, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). / Lex Thoonen

Curiosidades de la ciudad que "inspiró al nuevo mundo"

"El plano urbano se debe interpretar como un mapa de constelaciones o carta marina de aquella época". De esta forma comienza National Geographic un párrafo en el que explica el motivo por el que la ciudad se convirtió en una fuente de inspiración para América.

En la revista lo tienen claro: "El modelo urbanístico de La Laguna fue exportado al nuevo mundo". Esto se debe a la cantidad de similitudes que existen entre la urbe y muchas de las colonias españolas que se encuentran el continente americano.

Entre los parecidos están las zonas peatonales en las que se pueden encontrar una gran cantidad de comercios y bares. "Más de un visitante ha experimentado una especie de deja-vù cuando recorre a la ciudad lagunera", explica National Geographic y añade que muchos turistas repiten "esto me recuerda a Puerto Rico, Texas o México".