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National Geographic se rinde a Canarias: esta es la isla con "valores diferenciales" que la convierten en un destino único

National Geographic España ha visitado La Gomera con el objetivo de realizar un reportaje que muestre los valores "diferenciales" de la isla como destino turístico

La cascada de Arure, en La Gomera

La cascada de Arure, en La Gomera / Página web: clickgomera.es

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Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

National Geographic España ha visitado La Gomera con el objetivo de realizar un reportaje que muestre los valores "diferenciales" de la isla como destino turístico. Así, el reconocido medio de comunicación especializado en viajes ha vuelto a la isla, que fue distinguida como uno de los mejores destinos sostenibles del mundo en la III edición de los Premios de Los Lectores españoles.

Así, la periodista Lorena G. Díaz ha podido recorrer distintos enclaves del territorio insular acompañada por un guía local, con el objetivo de conocer de primera mano la gastronomía, la cultura, la biodiversidad y el patrimonio de la isla, elementos que son un factor diferenciador del destino, según ha informado el Cabildo en una nota.

Con la cobertura, el Cabildo busca aprovechar "la oportunidad" para posicionar La Gomera como "un destino de experiencias únicas, alejado del turismo de masas y donde la naturaleza, el relax y la autenticidad" son sus principales protagonistas.

La consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, ha valorado la oportunidad de la visita para trasladar la esencia de la isla. De esta forma, ha insistido en el objetivo que que quienes visiten La Gomera encuentren un espacio para reconectar con "la naturaleza y la tranquilidad" que define a la isla.

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Méndez ha destacado la actual promoción turística de a isla, basada en la "calidad y la sostenibilidad", y en la que se apuesta por atraer "un turismo de calidad y respetuoso" con el entorno. "Visitas como esta nos ayudará a llegar a miles de personas que buscan destinos auténticos y diferenciados", ha añadido.

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