El tiempo en Canarias hoy: calor de hasta 30 grados y viento fuerte en estas zonas
Las temperaturas volverán a acercarse a los 30 grados en Lanzarote, Fuerteventura y medianías de Gran Canaria, con viento moderado del nordeste
Canarias despide agosto con un tiempo estable y temperaturas que volverán a acercarse a los 30 grados en varios puntos del archipiélago. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo apunta a una jornada marcada por el calor en algunas zonas del sur y este de las islas, el viento moderado del nordeste y la presencia de intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque las mínimas subirán ligeramente en las zonas de interior. Además, la Aemet no descarta que los termómetros alcancen de forma puntual los 30 grados en el sureste de Lanzarote y Fuerteventura y en las medianías del sur, sureste y oeste de Gran Canaria.
Gran Canaria
El norte permanecerá nuboso durante las primeras y últimas horas del día, mientras que el resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos, con algunos intervalos matinales.
Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 27 grados, aunque en las medianías del sureste, sur y oeste podrán alcanzarse localmente los 30 grados. El viento del nordeste soplará moderado, pero será fuerte en las vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la madrugada y nuevamente por la tarde.
Tenerife
La jornada comenzará con abundante nubosidad en el nordeste, donde existe una baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto de la vertiente norte se abrirán claros durante las horas centrales, mientras que el sur permanecerá poco nuboso.
Los termómetros se moverán entre los 21 y los 29 grados, con ligeros ascensos de las mínimas en el interior. El viento del nordeste presentará intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste, mientras que en las cumbres centrales soplará del suroeste antes de girar al oeste durante la tarde.
Lanzarote
Predominarán los intervalos nubosos durante la mañana y al final del día, con una tarde poco nubosa.
Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 29 grados, aunque en el extremo sureste podrán alcanzarse de forma puntual los 30 grados. El viento moderado del nordeste será ocasionalmente fuerte en el interior.
Fuerteventura
El tiempo será poco nuboso en general, salvo algunos intervalos en el norte y el oeste durante la madrugada y las primeras horas.
Las temperaturas se situarán entre los 21 y los 28 grados, con posibilidad de alcanzar los 30 grados en el sureste. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el interior, el sur de Jandía y la costa suroeste.
La Palma
En el norte y el este predominarán los cielos nubosos y no se descartan lluvias débiles, especialmente en el nordeste. En el resto de la isla se abrirán claros conforme avance la jornada.
Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 27 grados, mientras que el viento del nordeste presentará intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste.
La Gomera
El norte registrará intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas del día, con amplios claros por la tarde.
Las temperaturas se mantendrán entre los 24 y los 28 grados, con ligeros ascensos de las mínimas en el interior. El viento del nordeste soplará con intervalos fuertes en las vertientes este y noroeste.
El Hierro
La isla comenzará el día con intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto.
Los termómetros marcarán entre 20 y 24 grados, con pocos cambios. El viento del nordeste soplará con intervalos fuertes en la vertiente sureste y el extremo oeste, mientras que en la costa suroeste predominarán las brisas.
- Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
- Pedro Sánchez abandona Lanzarote tras sus vacaciones en medio de las críticas por la crisis migratoria en Ceuta
- El calendario laboral confirma: el 8 de septiembre no será festivo en todas las islas
- Un canario se muda al norte de Noruega en busca de trabajo y acaba convertido en hincha del Bodø/Glimt
- La Aemet prevé lluvias y rachas muy fuertes este jueves en Canarias
- España destina una patrullera incautada a paramilitares libios a la vigilancia de Canarias
- Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por realizar esta conducta tan habitual durante el verano: la DGT extrema la vigilancia de los vehículos canarios
- Ni Maspalomas ni Cofete: la revista Viajar desvela la playa y la piscina natural más bonitas de Canarias