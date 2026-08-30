El tiempo en Canarias hoy: calor de hasta 30 grados y viento fuerte en estas zonas

Canarias despide agosto con un tiempo estable y temperaturas que volverán a acercarse a los 30 grados en varios puntos del archipiélago. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo apunta a una jornada marcada por el calor en algunas zonas del sur y este de las islas, el viento moderado del nordeste y la presencia de intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque las mínimas subirán ligeramente en las zonas de interior. Además, la Aemet no descarta que los termómetros alcancen de forma puntual los 30 grados en el sureste de Lanzarote y Fuerteventura y en las medianías del sur, sureste y oeste de Gran Canaria.

Gran Canaria

El norte permanecerá nuboso durante las primeras y últimas horas del día, mientras que el resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos, con algunos intervalos matinales.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 27 grados, aunque en las medianías del sureste, sur y oeste podrán alcanzarse localmente los 30 grados. El viento del nordeste soplará moderado, pero será fuerte en las vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la madrugada y nuevamente por la tarde.

Tenerife

La jornada comenzará con abundante nubosidad en el nordeste, donde existe una baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto de la vertiente norte se abrirán claros durante las horas centrales, mientras que el sur permanecerá poco nuboso.

Los termómetros se moverán entre los 21 y los 29 grados, con ligeros ascensos de las mínimas en el interior. El viento del nordeste presentará intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste, mientras que en las cumbres centrales soplará del suroeste antes de girar al oeste durante la tarde.

Lanzarote

Predominarán los intervalos nubosos durante la mañana y al final del día, con una tarde poco nubosa.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 29 grados, aunque en el extremo sureste podrán alcanzarse de forma puntual los 30 grados. El viento moderado del nordeste será ocasionalmente fuerte en el interior.

Fuerteventura

El tiempo será poco nuboso en general, salvo algunos intervalos en el norte y el oeste durante la madrugada y las primeras horas.

Las temperaturas se situarán entre los 21 y los 28 grados, con posibilidad de alcanzar los 30 grados en el sureste. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el interior, el sur de Jandía y la costa suroeste.

La Palma

En el norte y el este predominarán los cielos nubosos y no se descartan lluvias débiles, especialmente en el nordeste. En el resto de la isla se abrirán claros conforme avance la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 27 grados, mientras que el viento del nordeste presentará intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste.

La Gomera

El norte registrará intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas del día, con amplios claros por la tarde.

Las temperaturas se mantendrán entre los 24 y los 28 grados, con ligeros ascensos de las mínimas en el interior. El viento del nordeste soplará con intervalos fuertes en las vertientes este y noroeste.

El Hierro

La isla comenzará el día con intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto.

Noticias relacionadas

Los termómetros marcarán entre 20 y 24 grados, con pocos cambios. El viento del nordeste soplará con intervalos fuertes en la vertiente sureste y el extremo oeste, mientras que en la costa suroeste predominarán las brisas.