Canarias tendrá que esperar para sacar el abrigo: la Aemet prevé un otoño más cálido y con menos lluvias de lo habitual

Canarias vivirá un otoño cálido y más seco de lo habitual. Aunque todavía quedan poco más de tres semanas para que termine oficialmente el periodo estival, Canarias se despide este martes del verano meteorológico. A diferencia del calendario astronómico, que marca el inicio de las estaciones según la posición de la Tierra respecto al Sol, la meteorología divide el año en cuatro periodos de tres meses para analizar y comparar con mayor facilidad la evolución del clima. Así, septiembre no solo da comienzo a la rutina escolar y laboral de muchos isleños, sino que además marca el inicio del otoño meteorológico.

Para muchos, la llegada de esta nueva estación podría significar que es el momento de sacar el abrigo, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, los canarios apenas notarán cambios significativos en los primeros meses. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un otoño más cálido de lo habitual y con precipitaciones más bien escasas. "De cara a lo que es el trimestre del otoño meteorológico —es decir, septiembre, octubre y noviembre—, la previsión estacional nos muestra una alta probabilidad de que será cálido y seco", apunta David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias.

Mientras que lo habitual es que la temperatura media a principios de septiembre se sitúe en torno a los 22,5 grados y finalice en noviembre alrededor de un promedio de 17 grados, la Aemet espera valores superiores. En cuanto a las lluvias, el organismo meteorológico apunta a un otoño más seco de lo habitual en el Archipiélago, donde existe una mayor probabilidad de que las precipitaciones se sitúen por debajo de los valores registrados normalmente en este periodo. "Lo normal es que a partir de septiembre comiencen a aumentar las precipitaciones y que en noviembre alcancen los 40 milímetros de media en todo el Archipiélago, pero para este otoño se espera que las lluvias estén por debajo de estas cifras", aclara Suárez.

Previsión de la primera semana del otoño meteorológico

En este contexto, la primera semana del otoño meteorológico no supondrá un cambio brusco de tiempo para los canarios y mantendrá a las Islas en el ambiente veraniego de las últimas semanas. "Ahora mismo estamos bajo situación anticiclónica y persistirá la estabilidad", señala Suárez. Es decir, el anticiclón continúa situado entre Azores y Canarias, por lo que no se esperan cambios importantes ni un episodio de lluvias generalizadas en el Archipiélago. No obstante, puede que haya algún episodio de nubosidad media en las islas orientales, acompañada de precipitaciones débiles y en forma de goterón.

El ambiente veraniego persistirá en las Islas las próximas semanas

Por otro lado, las temperaturas seguirán superando los 30 grados en algunos puntos de las Islas, especialmente en zonas del sur y del interior como en las Cumbres de Gran Canaria. "Pero lo más significativo será el viento, ya que el alisio soplará con intensidad en las zonas más expuestas", comenta. De hecho, la Aemet mantiene avisos amarillos —peligro bajo— por fenómenos costeros en el Tenerife y Gran Canaria. "Al final son las zonas que se ven más afectadas por la intensidad del viento", explica. Asimismo, advierte de que habrá "algo de calima" para el miércoles y jueves, principalmente en las islas orientales. "Aunque tampoco será un episodio importante", aclara.

Un verano más cálido de lo habitual

Los datos disponibles hasta ahora muestran que el verano en Canarias ha sido más cálido de lo habitual, aunque con un comportamiento más moderado que en la Península. El Archipiélago cerró junio con una temperatura media de 20,5 grados —0,6 grados por encima de la media del periodo de referencia—, lo que llevó a Aemet a calificarlo como un mes cálido. En julio, el patrón fue similar. El calor se intensificó y la temperatura media ascendió hasta los 23,5 grados —1,2 grados por encima de lo habitual—, por lo que el mes fue considerado muy cálido. En este sentido, las anomalías térmicas oscilaron entre uno y dos grados en las distintas zonas del Archipiélago, frente a los 2,6 grados de anomalía registrados de media en la España peninsular.

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Eso sí, por el momento Canarias no ha llegado a registrar ninguna ola de calor, aunque habrá que esperar a conocer los datos de agosto para obtener un balance definitivo. En especial porque el episodio más cálido se produjo a principios de agosto, aunque todo apunta a que no llegó a cumplir los criterios para ser considerado una ola de calor. No obstante, la Aemet prevé disponer de un balance más consolidado a mediados de septiembre.