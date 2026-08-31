Expertos advierten de que los TCA pueden agravarse durante el verano: “Es un periodo de riesgo”

El verano es sinónimo de playa, vacaciones, más tiempo de ocio y desconexión. Sin embargo, puede convertirse en una época complicada para aquellos que conviven con trastorno de la conducta alimentaria (TCA). La mayor exposición del cuerpo, la presión por cumplir determinados cánones estéticos, los cambios en las rutinas y la atención constante sobre la imagen corporal pueden aumentar la ansiedad y el malestar

Los TCA son trastornos de salud mental que se caracterizan por alteraciones persistentes en la conducta alimentaria y una preocupación excesiva por la alimentación, el peso o la imagen corporal, con consecuencias para la salud física, psicológica y social. Su origen es multifactorial, ya que intervienen factores genéticos, biológicos, psicológicos, familiares y socioculturales, por lo que la detección y el tratamiento tempranos son fundamentales.

Entre los más frecuentes se encuentran el trastorno por atracón, caracterizado por episodios de ingesta excesiva acompañados de sentimientos de culpa y angustia; la bulimia nerviosa, que combina atracones con conductas compensatorias como el vómito o el uso de laxantes; y la anorexia nerviosa, marcada por la restricción de la ingesta, el miedo intenso a ganar peso y la distorsión de la imagen corporal.

El Servicio Canario de Salud (SCN) atendió durante 2025 a 1.100 pacientes con Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y realizó 7.410 consultas relacionadas con ellos. Los TCA afectan a aproximadamente el 4% de la población adolescente en el Archipiélago (aproximadamente a 1 de cada 25), una cifra equiparable a la de otras comunidades autónomas. Los datos del Registro de Casos Psiquiátricos de Canarias (RECAP) indican que las personas que con mayor frecuencia acuden a consulta por ese motivo en la Red de Salud Mental son mujeres de entre 13 y 18 años y mujeres jóvenes de entre 19 y 40 años.

La sintomatología de las personas que padecen algún trastorno de la conducta alimentaria (TCA) puede agravarse durante el verano. El hecho de mostrar más el cuerpo al usar bañador en playas y piscinas o vestir ropa más ligera puede favorecer la comparación corporal y aumentar el malestar relacionado con la imagen física, según explica la psicóloga general sanitaria del centro sociosanitario Sergesa Agüimes, Anna Oster.

Presión estética

"En verano la atención se puede centrar más en otros estímulos visuales y en cómo vamos a ser percibidos por otras personas que nos puedan ver en un contexto de ocio. Las personas con TCA pueden sentirse más vulnerables. Esto, unido a la presión estética, puede aumentar la insatisfacción con su propio cuerpo y empeorar los síntomas", detalla.

Las redes sociales no favorecen esta situación, ya que durante la etapa estival, el cuerpo adquiere un gran protagonismo en el contenido que se publica. La exposición constante a determinados cánones de belleza y la comparación con imágenes que pueden estar filtradas, retocadas o incluso responder a intervenciones estéticas pueden aumentar el malestar con la propia imagen.

Ante esta realidad, Oster subraya la importancia de la prevención y de fomentar la alfabetización mediática y digital desde edades tempranas. Desarrollar una mirada crítica sobre los contenidos que se consumen en la web, aprender a identificar imágenes editadas y promover la aceptación corporal son herramientas fundamentales para reducir la presión estética y prevenir la aparición o el agravamiento de los trastornos de la conducta alimentaria.

Señales de alerta

Desde la Asociación Liberación Anorexia y Bulimia en Tenerife (Alabente) confirman que reciben mayor un número de personas que solicitan ayuda cuando termina el verano. Esto se debe, según analiza la dietista Chaxiraxi Bencomo, al el cambio de rutinas alimentarias que se producen durante las vacaciones.

"Es una época de riesgo. Estamos acostumbrados a hacer las cinco comidas en casa y eso cambia en verano. Comemos fuera con más frecuencia y en horarios inusuales. Esto puede llevar a un amento de peso que en ocasiones desemboca en un TCA cuando la persona se obsesiona con perderlo.

La experta advierte también de la importancia de un rápido diagnóstico. Entre las señales que pueden alertar de un posible TCA se encuentran una pérdida de peso significativa, el aislamiento social o el abandono de actividades con amigos, así como cambios llamativos en la manera de comer. También pueden aparecer comportamientos como trocear excesivamente los alimentos, pasar mucho tiempo comiendo o comenzar a eliminar grupos completos de alimentos. En este sentido, los hidratos de carbono suelen convertirse en uno de los nutrientes más restringidos debido al miedo a ganar peso, pese a que forman parte de una alimentación necesaria y equilibrada. Detectar estos cambios de manera temprana y evitar que las restricciones se normalicen resulta fundamental para prevenir que el problema avance.