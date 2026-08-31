Las ofertas de HiperDino ahorran 40 millones de euros a los hogares canarios

Las ofertas, promociones y catálogos especiales de HiperDino han supuesto cerca de 40 millones de euros de ahorro para los hogares de Canarias durante el primer semestre de 2026, según los datos facilitados por la cadena. En concreto, el importe asciende a 39,73 millones de euros, 4,8 millones más que en el mismo periodo del año anterior, cuando el ahorro alcanzó los 34,9 millones.

La mayor parte de esta cantidad corresponde a las tiendas HiperDino, que concentraron 22,8 millones de euros de ahorro entre enero y junio. Por su parte, los establecimientos SuperDino acumularon 16,5 millones de euros. En el primer semestre de 2025, ambas enseñas habían alcanzado los 20,3 y 14,6 millones, respectivamente.

El incremento se produce a través de las diferentes promociones que la cadena desarrolla durante el año, entre ellas sus ofertas, los denominados «pelotazos» y los catálogos especiales. Estas acciones permiten aplicar descuentos a una amplia variedad de productos y categorías de la cesta de la compra.

«HiperDino continúa trabajando día a día, a través de su departamento de Pricing, para ofrecer los mejores precios de Canarias con ofertas competitivas y agresivas», explica José Manuel Acosta, director del Departamento de Pricing de HiperDino en Canarias y Baleares.

La compañía señala que una de las herramientas que utiliza para definir su política de precios es la comparación con otras cadenas de alimentación presentes en las islas. Para ello, asegura que su departamento de Pricing revisa diariamente los precios de más de 2.500 referencias de otros supermercados y ajusta el posicionamiento de sus productos en función de esa evolución.

A este seguimiento se suma la adaptación de las ofertas a las preferencias de los clientes, con una propuesta que combina diferentes marcas y categorías de productos. La cadena destaca especialmente la variedad de su surtido y su apuesta por los productos frescos, dentro de una estrategia que también presta atención a la producción local.

El aceite y los detergentes, entre los productos con mayor ahorro

Por categorías, el aceite, los productos en bandeja de la sección de frutería y los detergentes se encuentran entre las referencias que mayor ahorro han supuesto para los clientes de HiperDino durante los seis primeros meses del año.

El ahorro asociado a los detergentes alcanzó los 2,9 millones de euros, mientras que en el caso del aceite se situó en 2,8 millones. Los yogures también tuvieron un peso destacado, con 1,8 millones de euros de ahorro durante el primer semestre.

La carnicería aparece asimismo entre las secciones con una mayor aportación al ahorro. La venta de carne de vacuno y porcino supuso un ahorro de 3,4 millones de euros para los clientes entre enero y junio, según las cifras aportadas por la compañía.

Los productos frescos constituyen uno de los ámbitos en los que HiperDino pone el foco dentro de su política comercial. «Nuestra oferta de frescos continúa siendo de las más potentes de nuestra cadena y lo es por la calidad de los productos, nuestra variedad y nuestros competitivos precios», señala Acosta.

En el caso de la carne, la cadena combina productos de producción local con referencias de origen nacional y de otros países. El objetivo, según explica el responsable del departamento de Pricing, es ofrecer un abanico amplio que permita atender las diferentes preferencias de los consumidores.

La apuesta por el producto local también está presente en las secciones de frutas y verduras. HiperDino asegura que más del 60% de las referencias proceden de productores locales de las islas, una proporción que forma parte de la estrategia de la cadena para incorporar producción del Archipiélago a su oferta.

El conjunto de promociones y descuentos aplicados durante los seis primeros meses de 2026 eleva así hasta 39,73 millones de euros el ahorro contabilizado por HiperDino, frente a los 34,9 millones registrados durante el mismo periodo de 2025. El incremento interanual alcanza los 4,8 millones de euros, de acuerdo con los datos proporcionados por la compañía.