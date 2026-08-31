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La Ley de Bienestar Animal lo confirma: esta es la obligación que deben cumplir los propietarios canarios de perros y gatos

La normativa exige a los propietarios acudir a un profesional veterinario ante cualquier problema de salud de sus mascotas

Los dueños deben garantizar el cuidado y bienestar de sus mascotas

Los dueños deben garantizar el cuidado y bienestar de sus mascotas

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Helena Ros

Helena Ros

Tener un animal de compañía implica una serie de responsabilidades que van mucho más allá de alimentarlo o proporcionarle un hogar. Los propietarios de perros, gatos y otros animales deben garantizar también su salud y bienestar, tal y como recoge la normativa.

Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece una serie de obligaciones que los propietarios deben cumplir y una de ellas es acudir a un profesional veterinario cuando siempre que el animal lo necesite.

La ley obliga a cuidar la salud de las mascotas

El artículo 24 de la Ley de Bienestar Animal recoge las obligaciones generales de los propietarios y establece que "mantenerlos en unas condiciones de vida dignas, que garanticen su bienestar, derechos y desarrollo saludable".

Además de "prestar al animal los cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud y, en todo caso, los estipulados como obligatorios según su normativa específica, así como facilitarles un reconocimiento veterinario, con la periodicidad que se determine reglamentariamente, que deberá quedar debidamente documentado, en su caso, en el registro de identificación correspondiente".

El IVA de los veterinarios pasará a ser del 10%.

Las dueños deben llevar a sus mascotas al veterinario siempre que lo necesiten / GettyImages

No llevar a la mascota al veterinario cuando lo necesite puede tener consecuencias

La normativa busca evitar situaciones en las que un animal sufra una enfermedad o un problema de salud sin recibir la atención adecuada. Además, esta obligación afecta a todos los dueños que tengan animales de compañía y a otros animales bajo cuidado humano incluidos en la normativa.

Graves sanciones económicas

El incumplimiento de las obligaciones recogidas en la Ley de Bienestar Animal puede dar lugar a sanciones económicas para los infractores. Las multas previstas por la normativa van desde los 500 euros hasta los 200.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

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Ante cualquier problema de salud o comportamiento que requiera atención veterinaria para la mascota, la normativa obliga a los propietarios a actuar y recurrir a profesionales.

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