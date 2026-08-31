La menor oferta de vivienda vacacional golpea al turismo extrahotelero en Canarias

La vivienda vacacional cae y con ella el turismo extrahotelero. La nueva encuesta de ocupación en alojamientos alternativos del Instituto Nacional de Estadística (INE) anota menos pernoctaciones y menos viajeros con respecto a julio de 2025. En concreto un 4% menos de noches en apartamentos, cámpins y rurales –hasta un total de 2,58 millones– y una reducción del 3,3% de turistas. Los datos, eso sí, no alarman a parte del sector. El presidente de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur), Pedro Carreño, explica que la evolución está dentro de lo previsto y recuerda que, en el caso del turismo rural, "ha mantenido unos niveles de reservas elevados durante el verano".

Dentro de la clasificación estadística de turismo rural se incluyen las viviendas vacacionales. Este tipo de hospedaje es uno de los grandes señalados en las Islas. Tras años sin casi ningún tipo de limitación, el alquiler turístico se ha enfrentado en los últimos años a una ofensiva regulatoria que buscaba ordenar un sector que crecía sin freno. En noviembre de 2025, el Parlamento regional aprobó la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que entró en vigor en diciembre de ese año. La norma establece que el uso de viviendas vacacionales estará estrictamente limitado en proporción al uso residencial. Además, se prohíbe la apertura de nuevos alojamientos turísticos durante los próximos cinco años. En consecuencia, con respecto a julio del ejercicio anterior la oferta ha disminuido en 6.957 casas, al mismo tiempo que los ingresos se han reducido en un 12,1%.

Carreño achaca parte de la reducción en el número de pernoctaciones y viajeros a la disminución del número de alquileres turísticos. No obstante, insiste en que los establecimientos de turismo rural que continúan operativos mantienen una evolución positiva. "Quienes trabajamos en el sector lo seguimos haciendo en la misma sintonía y no hemos cerrado las instalaciones", apunta. En términos absolutos 373.974 turistas se hospedaron en alojamientos extrahoteleros en una media de 4,56 noches en el caso de los cámpins, 6,9 en apartamentos y 3,7 en rurales.

Asimismo, Carreño evita plantear la vivienda vacacional como una competencia directa del turismo rural. "A nosotros no nos hace ningún daño”, asegura, aunque sí advierte del impacto que puede tener sobre el territorio y la identidad de los pueblos. A su juicio, el problema está relacionado con la transformación del medio rural y la pérdida de identidad de algunos municipios. "El daño es de otra forma: al territorio, a la vida de los pueblos y al desarrollo de los pueblos", subraya.

Evolución de la actividad turística

Por otro lado, la realidad turística del Archipiélago empieza a dibujar un escenario de moderación tras varios años de cifras récord. Los crecimientos más extraordinarios dan paso ahora a porcentajes más contenidos sobre unas magnitudes todavía millonarias. Pues bien, Canarias cerró 2025 con 18,2 millones de viajeros y un gasto turístico extranjero que alcanzó la cifra histórica de 327 millones de euros. En este contexto, las estadísticas reflejan que agosto cerró el tercer mes consecutivo con menos turistas que el mismo periodo del año anterior, una ralentización que –de nuevo– no implica un cambio de tendencia, pero sí un ajuste después de los máximos registrados en los últimos ejercicios.

Dentro de este escenario, los datos muestran además un comportamiento desigual entre los distintos tipos de alojamiento. Mientras los hoteles canarios ganan viajeros, los establecimientos extrahoteleros acusan un retroceso. El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó en julio un incremento del 5,1% de turistas en los hoteles respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las pernoctaciones crecieron un 2,4%.

El presidente de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur), resta importancia a esta evolución y considera que la caída registrada en los alojamientos alternativos responde más a una situación puntual que a un cambio de comportamiento del visitante. "Ha sido ocasional y no es un porcentaje muy significativo", afirma. Además, recuerda que la ocupación del turismo rural durante agosto "ha sido un récord" y confía en que el sector mantenga su atractivo gracias al valor diferencial de los espacios rurales del Archipiélago.