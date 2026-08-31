Un refugio en Canarias busca voluntarios para cuidar a más de 200 animales rescatados: ofrece alojamiento y comida gratis

Un refugio de animales de Canarias busca personas voluntarias que quieran colaborar en el cuidado de más de 200 animales que han sido rescatados de situaciones de maltrato y abandono. La iniciativa está dirigida especialmente a personas con sensibilidad hacia el bienestar animal, respeto por la naturaleza y ganas de aprender sobre el cuidado de diferentes especies.

El centro, ubicado en Fuerteventura, acoge animales considerados de granja que, antes de llegar al refugio, habían pasado por situaciones difíciles. Entre los ejemplares rescatados hay caballos, burros, cerdos, cabras, ovejas, gallinas, conejos y cobayas, además de una vaca y una camella.

La labor de los voluntarios se desarrolla en un entorno en el que el objetivo principal es proporcionar a estos animales los cuidados necesarios y ofrecerles una segunda oportunidad después de las experiencias que han sufrido.

Una segunda oportunidad para animales rescatados

La filosofía del refugio parte de la necesidad de fomentar el respeto y la empatía hacia los animales y la naturaleza. Según explica el propio centro a través de la plataforma workaway, muchos de sus habitantes han sufrido abandono o maltrato antes de ser rescatados.

Una vez en el refugio, reciben alimentación, atención y cuidados destinados a mejorar sus condiciones de vida. El propósito es que puedan vivir en un entorno seguro y tranquilo y formar parte de la comunidad del centro.

La organización busca personas que comprendan que el bienestar animal implica no solo proporcionar alimento, sino también dedicar tiempo a conocer las necesidades de cada especie y actuar con responsabilidad.

La experiencia de voluntariado está planteada, además, como una oportunidad para aprender sobre los animales y las tareas relacionadas con su cuidado.

Se necesita compromiso y sensibilidad con los animales

El refugio busca principalmente personas que sean amantes de los animales y respetuosas con la naturaleza, pero también que tengan autonomía para desenvolverse en las tareas que se les asignen.

Entre las características que considera importantes se encuentran la independencia, la responsabilidad y, sobre todo, el interés por aprender. No se trata únicamente de convivir con los animales, sino de implicarse en las labores necesarias para garantizar su bienestar.

El centro señala que quienes se incorporen deben sentir motivación por conocer mejor a los animales y aprender cómo atenderlos adecuadamente.

La propuesta puede resultar especialmente interesante para personas que quieran adquirir experiencia práctica relacionada con el cuidado animal y que tengan una fuerte sensibilidad hacia la protección de los animales rescatados.

Refugio de animales en Fuerteventura. / Workaway

La estancia mínima es de tres semanas

Uno de los requisitos establecidos por el refugio es que la estancia mínima de los voluntarios sea de tres semanas. De esta manera, se busca contar con personas que puedan mantener una colaboración suficientemente prolongada para integrarse en la dinámica del centro y asumir las tareas correspondientes.

La entrevista previa puede realizarse en español o en inglés. No se establece el dominio de uno de estos idiomas como requisito estricto, aunque el refugio considera importante que los candidatos tengan al menos unos conocimientos básicos de español.

Precisamente, la estancia puede servir también para practicar el español en el propio refugio, al tiempo que los voluntarios conocen de cerca la realidad de los animales que viven allí.

Más de 200 animales forman parte del refugio

El proyecto cuenta actualmente con una amplia variedad de especies. Los más de 200 animales rescatados incluyen tanto animales de granja habituales como ejemplares menos comunes.

Caballos, burros, cerdos, cabras y ovejas conviven en el refugio junto a gallinas, conejos y cobayas. La lista también incluye una vaca y una camella.

Cada especie presenta necesidades diferentes, por lo que el trabajo requiere disposición para aprender y seguir las indicaciones relacionadas con su cuidado.

La entidad explica que su misión consiste en rescatar, curar, alimentar y cuidar a los animales, además de proporcionarles un entorno en el que puedan recuperar la confianza y vivir con seguridad.

La búsqueda de voluntarios pretende reforzar esta labor y contar con personas comprometidas con el bienestar de los animales y con la protección de la naturaleza.

Quienes estén interesados en participar deben tener en cuenta que se trata de una experiencia que exige una estancia mínima de tres semanas, implicación y disposición para aprender. El refugio pone el acento en el respeto hacia los animales y en la responsabilidad que supone hacerse cargo de seres que han pasado previamente por situaciones de abandono o maltrato.

Nivel medio de español, entre los requisitos

El voluntariado está pensado para personas interesadas en el mundo animal y que quieran adquirir experiencia práctica en aspectos como la alimentación, la limpieza de los recintos, el mantenimiento de las instalaciones y la supervisión de los ejemplares.

Uno de los requisitos destacados por el santuario es contar con un nivel intermedio de español. La razón es principalmente práctica: tanto buena parte de los voluntarios como las personas responsables del centro son hispanohablantes, y es necesario comprender las indicaciones para realizar correctamente las rutinas, que pueden cambiar de un día para otro.

Además, el conocimiento del idioma adquiere especial importancia cuando es necesario transmitir instrucciones rápidas por motivos de seguridad o ante una situación urgente.

Cuidado de los animales y mantenimiento de los recintos

La actividad de los voluntarios se desarrolla principalmente durante las mañanas, aunque en determinadas ocasiones pueden surgir tareas específicas por las tardes.

Entre las labores previstas se encuentra el cuidado diario de los animales, así como la limpieza de los espacios en los que viven. También se incluye la preparación y suministro de alimentos, los cepillados y la observación del estado general de los ejemplares.

Los voluntarios podrán colaborar asimismo en tareas como la administración de medicación a los animales que la necesiten, siempre dentro de las indicaciones y rutinas establecidas por el centro, y en la alimentación con biberón de los ejemplares más pequeños.

El trabajo también puede incluir el uso de herramientas sencillas para realizar labores de mejora y mantenimiento de los recintos. Por ello, la experiencia no se limita al contacto directo con los animales, sino que combina las necesidades de cuidado con el mantenimiento del entorno.

También buscan tiempo para acompañar a los animales

Más allá de las tareas prácticas, el santuario considera importante que los voluntarios dediquen tiempo a los animales. La atención, la compañía y el contacto con ellos forman parte de la experiencia.

El objetivo es que las personas participantes conozcan las rutinas de cada ejemplar y puedan contribuir a que permanezcan en un entorno adecuado.

La propuesta está dirigida, por tanto, a personas con interés real por los animales y capacidad para asumir tareas que pueden ser físicas y desarrollarse al aire libre. También resulta necesario seguir las instrucciones del personal del centro, especialmente en aquellas actividades relacionadas con la alimentación, el manejo de los animales o su salud.

Alojamiento compartido para los voluntarios

El santuario ofrece alojamiento con habitación compartida y baño para las personas que participan en el programa. El espacio dispone de los elementos básicos para descansar, como sábanas, almohadas y mantas, además de toallas.

También hay una lavadora a disposición de los voluntarios y conexión WiFi rural.

Para la alimentación, el centro cuenta con una cocina común que pueden utilizar los participantes para preparar sus propias comidas. Se dispone habitualmente de frutas y verduras, legumbres y algunos productos básicos para los desayunos, entre ellos café, azúcar, bebida vegetal y pan.

No se ofrecen comidas preparadas, ya que el personal del santuario no dispone de tiempo para elaborar menús para los voluntarios. En cambio, los participantes pueden utilizar libremente la cocina y el menaje disponible, que incluye calderos, sartenes y otros utensilios.

Qué ropa llevar para el voluntariado

Por las características de las tareas, el santuario recomienda acudir con ropa cómoda y adecuada para trabajar en exteriores. La ropa deportiva puede ser una opción práctica, junto con calzado cerrado que permita realizar las labores con seguridad.

También se aconseja llevar algún accesorio para recoger el cabello, como una diadema, cinta o coletero, cuando sea necesario.

Otro aspecto que deben tener en cuenta los voluntarios es el clima de Fuerteventura. Las temperaturas pueden variar bastante a lo largo del día: las primeras horas de la mañana y las noches suelen ser más frescas, mientras que el periodo central de la jornada puede ser caluroso.

Por ello, para las horas de mayor temperatura se recomienda llevar camisetas de manga corta o sin mangas, gorra, gafas de sol y protector solar. Para las noches, el santuario señala que normalmente será suficiente con una sudadera o una prenda tipo polar.