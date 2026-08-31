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Un 43% de los alumnos de la escuela infantil de San Juan de Dios se integra en colegios ordinarios en Las Palmas de Gran Canaria

La escuela de atención temprana despide el curso con la graduación de 22 pequeños de 0 a 3 años. Un total de 13 darán esta semana el salto a las aulas comunes de la Isla gracias a una estimulación precoz que actúa sin necesidad de diagnóstico cerrado

La Escuela Infantil de Intervención Temprana (EINIT) de la Ciudad San Juan de Dios Las Palmas celebra su orla del curso 2025-2026.

La Escuela Infantil de Intervención Temprana (EINIT) de la Ciudad San Juan de Dios Las Palmas celebra su orla del curso 2025-2026. / La Provincia

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María Alfonso Rodríguez

María Alfonso Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

El camino de la inclusión educativa comienza en la primera infancia, mucho antes de consolidarse los diagnósticos. La Escuela Infantil de Intervención Temprana (EINIT) de la Ciudad San Juan de Dios Las Palmas lo ha constatado este lunes en la emotiva orla que despide el curso 2025-2026. En una jornada de agradecimiento, el centro ha dicho adiós a 22 de sus 30 alumnos de cero a tres años. El dato más sobresaliente es que 13 de estos pequeños se integrarán este septiembre en colegios ordinarios de la Isla, logrando una tasa de inclusión superior al 43%. Los otros nueve egresados continuarán su formación en el colegio de educación especial de la institución.

Pioneros de la estimulación sin etiquetas

Este logro coincide con las bodas de plata del proyecto. El recurso canario cumple 25 años de trayectoria consolidado como un referente nacional. Se trata de un servicio pionero en el país al ofrecer una metodología basada en el concepto de atención temprana para menores con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos. Su clave reside en proporcionar una respuesta precoz ante cualquier sospecha de retraso madurativo, sin requerir un diagnóstico cerrado para iniciar la estimulación. Sandra Mármol, Directora Socioeducativa de la Ciudad de San Juan de Dios, recuerda que el programa aborda de manera global al menor, a su familia y a su entorno social.

El equipo de la Escuela Infantil de Intervención Temprana (EINIT) de la Ciudad San Juan de Dios Las Palmas celebra la orla del curso 2025-2026.

El equipo de la Escuela Infantil de Intervención Temprana (EINIT) de la Ciudad San Juan de Dios Las Palmas celebra la orla del curso 2025-2026. / La Provincia

«Desde que hay una sospecha, que hay un desfase en alguna de las áreas de su desarrollo, ya sea motórica gruesa, motórica fina, cognitiva, lenguaje o social, ya es un momento para intervenir», detalla Mármol. La directora aclara que el equipo interdisciplinar realiza una valoración inicial para elaborar un Plan de Intervención Temprana (PIT) adaptado para cada alumno, programando objetivos específicos que se plantean durante tres, seis o nueve meses, según la necesidad.

Rutinas adaptadas y aulas por necesidades

En el día a día, las dinámicas del centro combinan la normalidad de una escuela infantil con la intensidad de un gabinete terapéutico. Cati Santana, coordinadora del recurso en el que ejerce desde hace dos décadas, explica que los pequeños llegan sobre las ocho y media de la mañana en un transporte escolar que los recoge en la puerta de sus hogares. El centro consta de cuatro aulas con un máximo de siete u ocho pequeños por clase, lo que posibilita una dedicación muy individualizada. No obstante, la distribución del alumnado no se rige por su edad.

«Tenemos cuatro aulas separadas por necesidades, no por edad, aunque los pequeños son todos de cero a tres», indica la coordinadora. Una de ellas es la denominada Basal, destinada a los niños con necesidades complejas. Las tres restantes acogen a pequeños con parálisis cerebral infantil, síndrome de Down, Asperger, prematuros o retrasos leves. Durante la mañana, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y logopeda retiran de forma individual a los alumnos para sus terapias. Además, el equipo multidisciplinar supervisa el almuerzo a las once para enseñarles autonomía en la alimentación.

Para los que se preparan para dar el salto a la enseñanza ordinaria, el centro dispone del Grupo Flexible, dirigido por la maestra de la escuela infantil, que prepara a los pequeños listos para dar el paso para que puedan integrarse con todos los objetivos adquiridos.

La Escuela Infantil de Intervención Temprana (EINIT) de la Ciudad San Juan de Dios Las Palmas celebra la orla del curso 2025-2026

La Escuela Infantil de Intervención Temprana (EINIT) de la Ciudad San Juan de Dios Las Palmas celebra la orla del curso 2025-2026 / La Provincia

El refugio emocional de las familias

El final de esta etapa despierta sentimientos encontrados de júbilo e incertidumbre en los hogares. Judith Santana, madre de Gala, una pequeña con autismo de tres años que ingresó con 18 meses, confiesa que empezó «todo con miedo», dudando de si lo hacía bien. Sin embargo, el esfuerzo conjunto ha dado sus frutos. «Es un camino muy duro. Pero con trabajo los frutos los recoge en un futuro. Y yo con casi dos años he recogido a mi hija al verla. Al que me diga mamá, te quiero, un abrazo», expresa emocionada y muy agradecida por los avances de su pequeña, que ahora irá al colegio Príncipe de Asturias sabiendo que «una condición no te pone un límite».

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En una situación similar se encuentra José Castellano, cuyo hijo, Liam, también se ha graduado. Castellano afirma que el menor ha experimentado un «progreso espectacular»: ya señala y se viste. Recomienda el centro sin fisuras para actuar rápido. Judith Santana, de igual modo, pide «empatía» en los parques y en las aulas, pues la inclusión empieza en casa. La escuela, que abre todo el año para conciliar, despide otra promoción transformando el futuro de sus alumnos.

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