Sanidad estabiliza en Canarias a casi 10.000 trabajadores tras dos años de retraso en el proceso

Tras dos años de retraso ha finalizado la primera fase del proceso de estabilización extraordinario de la sanidad pública canaria. Casi 10.000 trabajadores, pertenecientes al personal estatutario y laboral del Servicio Canario de la Salud (SCS), son ya fijos.

El director del SCS, Adasat Goya, ya confirmaba en julio, en una reunión extraordinaria de la Mesa Social de Sanidad, que de 161.000 solicitudes, más de 9.800 plazas habían sido adjudicadas. Este número ha sido precisado ahora en 9.867 plazas por concurso de méritos. Esta primera vía deriva de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, cuyo objetivo era reducir la temporalidad del empleo público.

El procedimiento ha concluido tras la publicación de los resultados que quedaban pendientes: auxiliar de enfermería y grupo auxiliar administrativo, dos de los colectivos más numerosos en el sistema sanitario.

El personal hecho ahora fijo se encuentra dividido en 122 categorías profesionales y, entre las que más plazas han obtenido, se incluyen 2.059 enfermeros, 2.204 auxiliares de enfermería, 1.046 plazas de facultativos, 1.127 auxiliares administrativos, 702 celadores, 675 médicos de familia, 161 técnicos especialista en laboratorio, y 124 técnicos especialistas en radiodiagnóstico.

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El proceso de estabilización llevaba años de retraso y múltiples sindicatos pedían una solución. Los plazos legales establecían que debería haber terminado en 2024. Sin embargo, debido a múltiples retrasos organizativos y burocráticos, se han retrasado casi dos años. Una de las principales causas conocidas para este retraso es la licitación del contrato de la organización de las pruebas, un proceso que costará en torno a un millón de euros.

Avance histórico

Desde UGT celebran el "avance histórico" logrado y explican que se trata de un antes y un después en las tasas de temporalidad que afectaban al sistema sanitario. Por su parte, Esther Monzón, consejera de Sanidad del Ejecutivo regional, quiso reconocer el esfuerzo llevado a cabo por los 112 tribunales, el personal de la Dirección General de Recursos Humanos del SCS y los colaboradores para la realización de los exámenes.

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El Ejecutivo canario destacó que se trata del mayor proceso de estabilización realizado por una administración pública. Aunque se ha resuelto la primera fase, aún queda pendiente una segunda que también lleva retraso. Si el plazo previsto se cumple, no está contemplado que se celebre hasta noviembre o diciembre de este año. A la espera ya hay más de 30.000 aspirantes.

Los sindicatos advierten, además, que este retraso en los concursos afecta directamente a las ofertas públicas de empleo (OPE) ordinario. UGT, por su parte, comenta que esto no ha sido un hecho al azar, sino un resultado de la constancia. Destacan igualmente que no se trata de un proceso finalizado, y que seguirán trabajando en cada mesa sectorial para garantizar que la estabilización siga su curso.

Médicos en huelga se concentraron para protestar por la oferta de empleo público del SCS / EFE

Queda una segunda fase

Esta segunda fase será de concurso-oposición cuenta con 1.585 plazas, que pertenecen a 110 categorías del SCS. Por su parte, aquellas oposiciones ya realizadas continúan sus procesos correspondientes: baremación de méritos, publicación de resultados provisionales y definitivos, petición de plazas, propuesta de nombramiento, nombramiento y toma de posesión.

Actualmente, ya hay 27 categorías en fase de adjudicación de plazas, de las cuales 11 ya han conseguido resolución de nombramiento definitivo como personal fijo.