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El tiempo en Canarias hoy: calor de hasta 30 grados y viento fuerte en estas zonas

La Aemet prevé un domingo con intervalos nubosos, posibles lluvias débiles en el norte de dos islas y rachas intensas en Gran Canaria

Tiempo del 30 de agosto al 4 de septiembre

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Johanna Betancor Galindo

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Las Palmas de Gran Canaria

Canarias afronta este domingo con un ambiente plenamente veraniego, aunque el viento volverá a ser protagonista en varias islas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada con temperaturas estables, cielos poco nubosos en la mayor parte del Archipiélago y máximas que podrán alcanzar los 30 grados en algunos puntos.

La nubosidad se concentrará en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en zonas del nordeste de Tenerife y La Palma.

Gran Canaria

El norte comenzará el día con abundante nubosidad, mientras que el resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos.

Las temperaturas se mantendrán entre los 24 y los 27 grados, aunque en las medianías del sureste, sur y oeste podrán alcanzarse de forma puntual los 30 grados.

El viento del nordeste volverá a soplar con fuerza en las vertientes sureste y oeste, donde la Aemet no descarta rachas localmente muy fuertes durante la madrugada y la tarde.

Tenerife

El nordeste permanecerá nuboso con posibilidad de lluvias débiles. En el resto de la isla predominarán los claros durante buena parte de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 29 grados, con viento moderado y algunos intervalos fuertes.

Lanzarote

Predominarán los intervalos nubosos durante las primeras horas y al final del día, con una tarde poco nubosa.

Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 29 grados, con posibilidad de alcanzar los 30 grados en el sureste.

Fuerteventura

La jornada será estable y poco nubosa.

Los termómetros marcarán entre 21 y 28 grados, aunque el sureste podrá alcanzar los 30 grados. El viento soplará con fuerza en el interior y el sur de Jandía

La Palma

El norte y el este registrarán abundante nubosidad, con posibilidad de lluvias débiles.

Las temperaturas estarán entre los 23 y los 27 grados.

La Gomera

Intervalos nubosos durante las primeras horas del día y amplios claros por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 28 grados.

El Hierro

Predominarán los intervalos nubosos en el norte y los cielos poco nubosos en el resto de la isla.

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Las temperaturas estarán entre los 20 y los 24 grados, con viento moderado del nordeste.

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