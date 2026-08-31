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El verano más letal: Canarias registra 89 fallecimientos por altas temperaturas en la época estival

El Archipiélago superó las cifras de los que hasta ahora eran los dos veranos con mayor mortalidad desde 2015

Bañistas en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, el sábado 2 de agosto de 2026 en plena ola de calor

Bañistas en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, el sábado 2 de agosto de 2026 en plena ola de calor / Andrés Cruz

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Efe

Las Palmas de Gran Canaria

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) estima que en Canarias han fallecido en la época estival, a partir del 15 de mayo, 89 personas a causa de las altas temperaturas, frente a las 129 del mismo periodo en 2025.

El periodo de mayor mortalidad por el calor en Canarias ha sido, hasta la fecha, el comprendido entre los días 1 y 16 de agosto.

En el conjunto de España se han identificado 2.147 muertes por la misma causa solo en agosto y en el acumulado en lo que va de año esa cifra se eleva a 5.232, la más alta desde que hay registros.

Máximos de temperatura

Se han superado así las cifras de los que hasta ahora eran los dos veranos más letales desde 2015, cuando arranca la serie histórica del MoMo, que no cuantifica muertes reales sino que hace una proyección estadística cruzando datos de umbrales máximos de temperatura y defunciones de los registros civiles y las producidas otros años: el de 2022, cuando se contabilizaron 4.789, y el de 2023 (3.035).

No obstante, aún no se ha llegado a las del histórico verano de 2003, cuando unas 13.000 personas perdieron la vida en España a consecuencia de las altas temperaturas, que propició el diseño y puesta en marcha de un plan de prevención de los efectos del calor en la salud por parte del Ministerio de Sanidad.

Aun no se ha llegado a las cifras del histórico verano de 2003, cuando unas 13.000 personas perdieron la vida en España

Cada año se activa este plan el 15 de mayo; en este 2026, desde esa fecha y hasta este lunes, el MoMo estima un total de 5.232 defunciones.

Julio cerró con 2.025 muertes frente a las 1.060 de 2025, lo que le convirtió en el segundo con mayor mortalidad desde el de 2022, cuando se contabilizaron 2.217.

Los más vulnerables

Mientras, y a falta de los datos definitivos (que tardan alrededor de una semana en consolidarse), agosto de 2026 registra este lunes 2.147, un número parecido a los del año pasado, que por ahora es el más letal desde 2015 con 2.172.

La inmensa mayoría de las defunciones de este verano, como en todos, se producen en los mayores de 65 años (5.048), especialmente en los de mas de 85, que suponen el 62 % del total con 3.256.

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Asimismo, las mujeres, con el 60 % del total, son las más afectadas.

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