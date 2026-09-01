El calor se mantiene el miércoles en Canarias con 32 grados, calima y viento fuerte: el tiempo de la Aemet por islas

Canarias afrontará este miércoles 2 de septiembre de 2026 con temperaturas que se mantendrán elevadas en buena parte del archipiélago, aunque la previsión apunta a valores sin grandes cambios o a ligeros descensos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Fuerteventura y Gran Canaria podrán alcanzar los 32 grados en determinados puntos, mientras que Lanzarote y Tenerife llegarán a los 30 grados en algunas zonas.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Se espera que sople de componente nordeste con intensidad moderada, aunque será fuerte en determinadas vertientes de las islas montañosas. Además, no se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día, especialmente en el sureste y noroeste de estas islas, el interior sur de Lanzarote y el sur de Jandía.

La AEMET señala que estas rachas serán más probables en La Gomera y Gran Canaria, por lo que serán dos de los territorios donde habrá que prestar mayor atención a la evolución del viento durante las primeras horas del miércoles.

Nubosidad en el norte y calima en las islas orientales

El panorama general será de cielos poco nubosos, aunque habrá diferencias según las zonas. En las islas montañosas se esperan cielos nubosos en las áreas del norte durante las primeras horas, con tendencia a abrirse y quedar poco nubosos a partir del mediodía.

En las islas orientales aparecerán algunos intervalos de nubosidad alta. Además, durante la segunda mitad del día se prevé calima ligera en altura en Lanzarote y Fuerteventura, aunque la previsión no apunta a un episodio intenso.

Las temperaturas permanecerán estables o experimentarán un ligero descenso en algunos puntos. No obstante, el calor seguirá siendo destacable en zonas concretas del sur y sureste del archipiélago.

Lanzarote: hasta 30 grados en el sureste

En Lanzarote predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer nubes altas y algunos intervalos de nubosidad baja durante la mañana en el norte.

La calima ligera en altura hará acto de presencia durante la segunda mitad del día. Las temperaturas tendrán pocos cambios y podrán alcanzar los 30 grados en el sureste.

En Arrecife se espera una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 27.

El viento soplará del nordeste con carácter moderado, aunque durante la primera mitad de la jornada será fuerte en determinadas zonas interiores de la mitad sur. En estos puntos existe la posibilidad de que se registren rachas ocasionales muy fuertes.

Fuerteventura llegará a 32 grados

Fuerteventura será una de las islas con valores más elevados. La previsión contempla cielos poco nubosos, acompañados de algunos intervalos de nubes altas, y calima ligera en altura durante la segunda mitad del miércoles.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, aunque podrían registrar un ligero descenso. En el sureste de la isla se podrán alcanzar entre 30 y 32 grados.

Puerto del Rosario tendrá una mínima prevista de 21 grados y una máxima de 28.

El viento del nordeste será moderado y ocasionalmente fuerte en el sur de Jandía durante la primera mitad del día. Precisamente en esta zona no se descartan rachas muy fuertes, por lo que el viento será uno de los principales elementos meteorológicos de la jornada.

Gran Canaria, entre las zonas más cálidas

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso, aunque durante la tarde se abrirán amplios claros. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubosidad alta.

Las temperaturas tendrán pocos cambios, aunque se prevén ligeros descensos en las medianías del oeste. A pesar de ello, los valores seguirán siendo elevados: el sureste y las medianías del oeste podrán alcanzar entre 30 y 32 grados.

Las Palmas de Gran Canaria tendrá una mínima de 21 grados y una máxima de 28.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste. Durante la primera mitad del día existe una probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes en estas zonas. Las costas del sur estarán condicionadas por la presencia de brisas.

Tenerife tendrá 30 grados en zonas del sur

En Tenerife, el nordeste registrará intervalos nubosos, aunque los cielos tenderán a quedar poco nubosos durante la tarde. En el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo ocasional por la tarde.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o bajarán ligeramente. En las zonas bajas del sur y en la vertiente sur del área metropolitana se podrán alcanzar los 30 grados.

Santa Cruz de Tenerife tendrá una mínima de 23 grados y una máxima de 30.

El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en el sureste y el extremo noroeste. Durante la primera mitad del día no se descartan rachas muy fuertes en estas zonas. En las cumbres centrales soplará viento moderado de componente oeste, mientras que en las costas del suroeste habrá brisas.

La Palma tendrá temperaturas más moderadas

En La Palma, los intervalos nubosos serán más frecuentes en el norte y este, aunque los cielos tenderán a quedar poco nubosos durante la tarde. El resto de la isla tendrá un ambiente poco nuboso o despejado.

Las temperaturas presentarán pocos cambios, con ligeros descensos previstos en la vertiente oriental. Santa Cruz de La Palma registrará una mínima de 21 grados y una máxima de 26.

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada y será fuerte en la zona de El Paso y en los extremos sureste y noroeste. Durante la primera mitad del día tampoco se descartan rachas muy fuertes en estos sectores. En las costas del oeste se esperan brisas.

La Gomera tendrá especial atención al viento

La previsión para La Gomera contempla cielos nubosos en el norte, que evolucionarán hacia una situación poco nubosa durante la tarde. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas tendrán pocos cambios. San Sebastián de La Gomera registrará 24 grados de mínima y 28 de máxima.

El viento del nordeste será moderado, pero alcanzará intervalos fuertes en las vertientes este y noroeste. AEMET contempla en estos puntos rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día, una situación que sitúa a La Gomera entre las islas donde el viento puede adquirir mayor protagonismo.

Las costas del sur estarán acompañadas por brisas.

El Hierro tendrá la jornada más fresca

En El Hierro, el norte permanecerá nuboso inicialmente y tenderá a quedar poco nuboso por la tarde. En el resto del territorio se esperan cielos poco nubosos o despejados, aunque podrían aparecer algunos intervalos en zonas interiores durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán en niveles similares, con ligeros descensos en la vertiente este. Valverde tendrá una mínima de 18 grados y una máxima de 21, por lo que será la capital insular con los valores más bajos de la jornada.

El viento del nordeste será moderado, aunque soplará fuerte en el sureste y oeste. En estas zonas no se descartan rachas muy fuertes durante la primera mitad del día. Las costas del sur tendrán brisas.

El viento marcará las primeras horas del miércoles

En conjunto, el tiempo de este miércoles estará marcado por una combinación de temperaturas altas, nubosidad en los sectores norte, calima ligera en altura en las islas orientales y viento del nordeste.

Aunque las temperaturas podrán bajar ligeramente en algunas zonas, el calor continuará siendo notable en el sureste de Gran Canaria y Fuerteventura, donde los termómetros podrán alcanzar los 30-32 grados. Tenerife y Lanzarote también tendrán máximas de hasta 30 grados en determinados puntos.

La previsión concede especial importancia al viento durante la madrugada y la primera mitad del día. Las rachas muy fuertes serán más probables en La Gomera y Gran Canaria, aunque también pueden producirse en sectores concretos de Tenerife, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura.

La evolución de la nubosidad será favorable durante la jornada en buena parte de las zonas norte, donde los cielos tenderán a despejarse a partir del mediodía o durante la tarde.