Canarias afronta este martes otro ascenso de las temperaturas con hasta 34 en Gran Canaria y fuerte viento en el mar

Las temperaturas continuarán al alza este martes en Canarias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en una jornada marcada también por los cielos poco nubosos en buena parte del archipiélago y por el viento del nordeste. Los valores máximos podrán situarse entre los 30 y 32 grados en diferentes puntos de las islas, mientras que en algunas zonas de Gran Canaria podrían alcanzar localmente los 34 grados.

La situación será especialmente cálida en determinados sectores del sur y sureste de las islas. Al mismo tiempo, el viento ganará intensidad durante el transcurso del día y se esperan intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en varios puntos, especialmente durante la segunda mitad de la jornada.

En las dos capitales canarias las temperaturas también se mantendrán elevadas. Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 30 grados, mientras que Las Palmas de Gran Canaria llegará a 28 grados. En ambas ciudades se prevé una temperatura mínima de 23 grados.

El calor se intensifica en varias zonas de Canarias

La previsión apunta a una jornada con pocos cambios térmicos en buena parte del territorio, aunque habrá ascensos puntuales de las máximas en determinadas medianías y descensos en las zonas más elevadas.

En Lanzarote, los cielos permanecerán poco nubosos, aunque podrán aparecer intervalos de nubosidad media y alta. Existe una baja probabilidad de que se produzcan precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas apenas variarán y se podrán alcanzar los 30 grados en el sureste de la isla. Arrecife tendrá una mínima prevista de 22 grados y una máxima de 27.

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque será ocasionalmente fuerte en zonas del interior de la mitad sur. Además, tenderá a intensificarse durante la segunda mitad del día y existe la posibilidad de que se registre alguna racha muy fuerte.

En Fuerteventura, el panorama será similar, con predominio de cielos poco nubosos y presencia ocasional de nubes medias y altas. Las temperaturas tendrán pocos cambios, aunque las máximas podrían subir ligeramente en la vertiente oriental. El sureste de la isla será uno de los puntos más cálidos, con valores de 30 a 32 grados.

Puerto del Rosario tendrá una mínima de 21 grados y una máxima de 29. En el sur de Jandía el viento podrá ser fuerte y tampoco se descartan rachas muy fuertes, sobre todo al final del día.

Gran Canaria tendrá los valores más altos

Gran Canaria concentrará algunas de las temperaturas más elevadas de la jornada. La AEMET prevé entre 30 y 32 grados en zonas del sureste y en medianías del oeste, mientras que en algunos puntos concretos de estas áreas el termómetro podría llegar a 34 grados.

En el norte habrá algunos intervalos de nubosidad baja, que tenderán a desaparecer para dar paso a cielos más despejados a lo largo del día. Las máximas subirán ligeramente en las medianías del sureste y oeste, mientras que en las cumbres podrían descender.

El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste. En estas zonas existe además probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes durante la segunda mitad del martes. En las costas del sur se esperan brisas.

Las Palmas de Gran Canaria tendrá una mínima de 23 grados y una máxima de 28.

Tenerife llegará a los 30 grados

En Tenerife, los intervalos nubosos del norte tenderán a reducirse durante el día. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas permanecerán en general sin grandes variaciones. Se prevé un ligero incremento de las máximas en las medianías y un descenso en las zonas de mayor altitud. Los 30 grados podrán alcanzarse en zonas bajas del sur y también en la vertiente sur del área metropolitana.

Santa Cruz de Tenerife tendrá una mínima de 23 grados y una máxima de 30.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste. La intensidad aumentará hacia las últimas horas del día, cuando no se descartan rachas muy fuertes. En las cumbres centrales soplará viento moderado de componente oeste, mientras que en las costas del suroeste se esperan brisas.

La Gomera y La Palma tendrán nubes en algunas zonas

La situación será algo más variable en La Gomera. El norte de la isla tendrá intervalos nubosos, más compactos durante las primeras horas, que irán perdiendo presencia a medida que avance el martes. En el resto del territorio se esperan cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas presentarán pocos cambios, aunque las máximas podrán subir ligeramente en medianías y bajar en las zonas altas. San Sebastián de La Gomera registrará una mínima prevista de 24 grados y una máxima de 28.

El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en las vertientes este y noroeste. A partir de media tarde existe la posibilidad de rachas ocasionales muy fuertes en esas zonas. En las costas del sur habrá brisas.

En La Palma, los cielos estarán inicialmente nubosos en las zonas norte y este. Durante la madrugada no se descartan lloviznas débiles en el nordeste, mientras que posteriormente la nubosidad evolucionará hacia intervalos. En el resto de la isla dominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos ocasionales.

Las temperaturas tendrán pocos cambios. Las máximas subirán ligeramente en las medianías orientales y podrán descender en las zonas altas. Santa Cruz de La Palma tendrá una mínima de 21 grados y una máxima de 27.

El viento del nordeste soplará con intensidad moderada, con intervalos fuertes en la zona de El Paso y en los extremos sureste y noroeste. En la segunda mitad del día tampoco se descartan rachas muy fuertes. Las costas occidentales tendrán brisas.

El Hierro, la isla con la máxima más baja

En El Hierro, el norte estará cubierto por intervalos nubosos que tenderán a reducirse durante el día. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas permanecerán sin cambios importantes, aunque las máximas podrían aumentar ligeramente en las medianías del sur y disminuir en las zonas altas. Valverde tendrá una mínima de 18 grados y una máxima de 22, la temperatura máxima más baja de las capitales insulares previstas para este martes.

El viento soplará del nordeste de forma moderada y será fuerte en el sureste y el extremo oeste. A partir de media tarde existe la posibilidad de que se registren rachas muy fuertes. En las costas del sur se esperan brisas.

Viento y estado de la mar

Además de las temperaturas, otro de los elementos destacados de la previsión meteorológica será el viento, especialmente en determinados extremos y vertientes de las islas. El flujo dominante será del nordeste y, aunque en general tendrá carácter moderado, se intensificará en diferentes áreas durante el día.

La situación también tendrá reflejo en el estado de la mar. En las aguas próximas a Canarias se esperan vientos de componente norte o nordeste de fuerza 4 a 6, con condiciones de marejada a fuerte marejada. Asimismo, habrá mar de fondo con olas de entre uno y dos metros, con dirección sur en algunas zonas y norte en otras.