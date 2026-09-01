Canarias destina 74.804 euros a proyectos relacionados con víctimas del franquismo

La Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias ha informado del estado de los proyectos de localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo, así como de las actuaciones de divulgación, dignificación de lugares de enterramiento y promoción de lugares de memoria, con una inversión total de 74.804 euros.

La comisión se ha reunido este martes bajo la presidencia de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, para abordar estas actuaciones, financiadas con fondos propios de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad y con los aportados por el Ministerio en virtud del acuerdo del Consejo Territorial de Memoria Democrática del pasado 24 de abril.

Según ha informado el Gobierno de Canarias en un comunicado, entre los proyectos de localización de fosas figura la exploración e intervención en el pozo de La Vuelta del Francés, en Arucas, así como el proyecto de localización de fosas en los campos de trabajo de presos de Los Rodeos, en La Laguna. La Comisión Técnica también ha conocido un proyecto de investigación y catalogación sobre los centros de detención que albergaron a represaliados en Canarias durante la Guerra Civil.

Agrupación de Familiares

Asimismo, se ha informado sobre el estado de la solicitud de la Agrupación de Familiares relativa a la documentación de los casos de víctimas del franquismo inhumadas en el Cementerio de Vegueta. En el ámbito editorial, se ha dado cuenta de la edición de la publicación sobre Memoria Democrática en Tenerife titulada 'La capital del miedo', de Luis Ortega, que forma parte de la serie 'Memoria y Cultura Democrática'. La obra aborda el papel de Tenerife durante el alzamiento y la posterior represión, así como sus consecuencias sociales, económicas y culturales, a partir de testimonios, fuentes periodísticas, radiofónicas y audiovisuales y aportaciones de especialistas, agrega la nota.

También se ha informado del desarrollo editorial de una obra que recupera la memoria de la familia de origen canario Rodríguez de la Sierra. La autora, Rosalba Rodríguez de la Sierra Escobar, combina el relato y la memoria familiar con una investigación histórica basada en fuentes documentales y orales, mientras que el historiador Sergio Millares se encarga de la utilización e interpretación de esas fuentes.

Por otra parte, la consejera ha destacado la inauguración, el próximo jueves 3 de septiembre en el Parlamento de Canarias, de la exposición fotográfica 'Cosmos', de la artista Espe Pons, con motivo del Día en Memoria de los Menores Robados y sus Familias.

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La muestra, que permanecerá abierta hasta el 19 de septiembre, está centrada en la sustracción de menores en Canarias durante el franquismo y aborda cuestiones vinculadas con la identidad, el silencio, la verdad y la reparación de las víctimas y sus familias. La Comisión Técnica ha aprobado además que el próximo acto institucional del Día de la Memoria Histórica de Canarias, que se celebra el 7 de mayo, tenga lugar en Arucas