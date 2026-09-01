Confirmado por el BOC y el Gobierno de Canarias: el 18 de septiembre solo será festivo en esta isla de Canariasy el resto de canarios tendrán que seguir trabajando

Tras la vuelta de las vacaciones de verano, miles de trabajadores ya miran el calendario laboral para conocer cuál será su próximo día libre que tendrán. Aunque muchos esperan disfrutar de varios festivos en septiembre, la realidad es que no todos los canarios tendrán los mismos días de descanso. Hasta cuatro islas del Archipiélago cuentan con jornadas festivas insulares este mes, aunque hay una fecha más esperada, el 18 de septiembre, que este año cae en viernes y permitirá a los residentes de esa isla disfrutar de un puente de tres días.

Según el Estatuto de los Trabajadores, cada empleado tiene derecho a disfrutar de un máximo de 14 festivos al año, repartidos entre jornadas nacionales, autonómicas y locales. En el caso de Canarias, también se incluyen los festivos insulares, una particularidad que permite a cada isla contar con una fecha propia de celebración. Es en este apartado donde se incluye el 18 de septiembre, una jornada elegida por una isla del archipiélago como día festivo.

Fuerteventura tendrá un puente de tres días en septiembre

Los majoreros disfrutarán este mes de un puente de tres días consecutivos gracias a la celebración de Nuestra Señora de la Peña, patrona de Fuerteventura, cuya festividad tendrá lugar el viernes 18 de septiembre. Esta fecha permitirá a los trabajadores de la isla disponer de un largo fin de semana que podrán aprovechar para descansar, viajar o participar en los actos organizados con motivo de esta tradicional celebración.

El santuario de Betancuria es uno de los puntos centrales de la fiesta / La Provincia

Este año, los actos centrales se desarrollarán entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre en el Santuario de Vega de Río Palmas y en la plaza de la Virgen de la Peña, situada en el exterior del templo, en el municipio de Betancuria. La programación volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a una de las festividades más importantes de la isla.

Gracias a este día libre, los trabajadores de Fuerteventura tendrán un pequeño parón justo a la vuelta de sus vacaciones.