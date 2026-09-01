El Gobierno de Canarias lo confirma: los trabajadores de estas cuatro islas de Canarias tendrán puentes de 3 o 4 días en septiembre por sus festivos insulares
Este mes concentra cuatro fiestas archipiélago, con días libres en varias islas y además, varios municipios celebran sus propias fiestas locales
Septiembre será un mes especialmente muy bueno para los trabajadores de cuatro islas del Archipiélago, ya que sus respectivos cabildos han fijado en este mes su festivo insular. Además, el calendario laboral permitirá en todos los casos enlazar estas jornadas con el fin de semana, ya que las fechas elegidas caen en jueves o viernes, lo que permitirá ampliar el descanso durante varios días. Los afortunados serán los residentes de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro.
Estas cuatro islas tendrán una jornada no laborable propia, vinculada a sus principales celebraciones religiosas y tradicionales. En todos los casos, los trabajadores podrán aprovechar estos festivos para organizar puentes de tres o cuatro días y disfrutar de pequeñas escapadas o periodos de descanso.
Septiembre tiene la particularidad de ser el mes que concentra más festivos insulares. Solicitando únicamente un día libre en algunos casos, será posible enlazar estas jornadas festivas con el fin de semana y alargar el tiempo de desconexión.
Estos son los cuatro festivos insulares que hay en septiembre
Al caer en distintos días de la semana, algunos trabajadores podrán convertir sus festivos insulares en pequeños puentes utilizando únicamente una jornada de vacaciones o de asuntos propios. Los días señalados son:
- Martes 8 de septiembre en Gran Canaria: Festividad de Nuestra Señora del Pino.
- Martes 15 de septiembre en Lanzarote y La Graciosa: Festividad de Nuestra Señora de los Volcanes o Virgen de los Dolores.
- Viernes 18 de septiembre en Fuerteventura: Festividad de Nuestra Señora de la Peña.
- Jueves 24 de septiembre en El Hierro: Festividad de Nuestra Señora de los Reyes.
Gran Canaria y Lanzarote permiten conseguir cuatro días
En Gran Canaria, el festivo insular será el martes 8 de septiembre, con motivo de Nuestra Señora del Pino. Quienes puedan solicitar libre el lunes 7 tendrán por delante cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8.
Una semana después llegará el turno de Lanzarote y La Graciosa, donde el martes 15 de septiembre será festivo por Nuestra Señora de los Volcanes. En este caso, pedir vacaciones o asuntos propios el lunes 14 permitirá repetir la misma fórmula: cuatro días libres seguidos, del sábado 12 al martes 15.
Fuerteventura tiene puente natural y El Hierro puede hacer acueducto
La situación cambia en Fuerteventura, donde la fiesta de Nuestra Señora de la Peña se celebrará el viernes 18 de septiembre. Al coincidir con el final de la semana laboral, muchos trabajadores podrán disfrutar de un puente natural de tres días, desde el viernes hasta el domingo, sin gastar ninguna jornada de vacaciones. Además, quienes quieran alargarlo podrán solicitar libre el jueves 17 o el lunes 21.
En El Hierro, el festivo de Nuestra Señora de los Reyes será el jueves 24 de septiembre. Bastará con pedir libre el viernes 25 para encadenar cuatro días de descanso, hasta el domingo 27.
Los festivos locales también dejan varios días libres
El calendario de septiembre incluye además distintas fiestas locales. En Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y San Juan de la Rambla tendrán festivo el 14 de septiembre, mientras que Guía de Isora celebrará su jornada local el 21 de septiembre. San Miguel de Abona tendrá su fiesta el 29 de septiembre.
En Gran Canaria también aparecen varias fechas. Artenara tendrá festivo el 14 de septiembre y La Aldea de San Nicolás celebrará sus fiestas locales los días 10 y 11. Santa María de Guía y otros municipios tendrán sus jornadas propias durante el mes.
En Lanzarote, Arrecife tendrá su fiesta local el 25 de septiembre, justo un día después del festivo insular de El Hierro, aunque ambos calendarios corresponden a territorios diferentes.
Por tanto, septiembre ofrece varias oportunidades para organizar descansos más largos, pero los puentes dependen siempre del municipio, del centro de trabajo y de la posibilidad de disponer de vacaciones o días de asuntos propios.
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