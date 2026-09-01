La huelga de facultativos ralentiza los quirófanos de Canarias: aumenta en un 7,8% el número de pacientes a la espera de ser intervenidos

En una jornada marcada por el impacto que la huelga de facultativos ha tenido en los hospitales canarios, la Consejería de Sanidad ha presentado este martes las cifras de su actividad correspondiente al primer semestre del año, es decir, el periodo comprendido hasta el 30 de junio. La mayor incidencia se ha visto en los quirófanos, con un aumento del 7,8% en el número de pacientes a la espera de ser intervenidos, mientras la mediana —es decir, el tiempo que tarda más de la mitad de los pacientes— para ser operado se sitúa en 70 días. Por otro lado, 160.000 personas aguardan, a día de hoy, por una consulta especializada.

La consejera del Ejecutivo autonómico, Esther Monzón, junto al director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, han sido los encargados de presentar los datos que reflejan la situación de la actividad hospitalaria canaria. Los máximos representantes de la Sanidad del Archipiélago compartieron que, aunque la demora media quirúrjica con respecto al año pasado se disminuyó en dos días, las 34 jornadas de movilizaciones de los profesionales tuvieron un impacto directo en el número de pacientes: Canarias registró un descenso del 3% en la actividad quirúrgica realizada con medios propios, lo que supuso un incremento interanual del 7,8% en el número de personas pendientes de una intervención.

A pesar del volumen total de personas que aguardan por ser vistos por un especialista, 160.000 pacientes, el tiempo de espera medio para acceder a consulta mejoró en 18 días respecto al año anterior. La mayor demanda se concentra en las especialidades habituales: Traumatología, Rehabilitación, Oftalmología y Otorrinolaringología. En estas dos últimas, se han logrado mejoras en la lista de espera.

Al respecto de las pruebas complementarias, en los primeros seis meses de 2026 se redujo en un 14% las pruebas diagnósticas pendientes, lo que se traduce en un descenso de más de 22.000 pacientes en lista de espera en comparación con el mes de enero.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)