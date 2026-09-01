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Iberia Express ofrece vuelos de Canarias a Madrid desde 15 euros

La aerolínea lanza una promoción especial con vuelos desde 15 euros por trayecto para viajar entre las islas y la península hasta junio de 2027

Un avión A321neo de Iberia Express en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna

Un avión A321neo de Iberia Express en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna / E. D. / L. P.

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Mar Molina

Las Palmas de Gran Canaria

Iberia Express ha lanzado sus 'Express Days', una campaña de descuentos que permite encontrar vuelos desde 15 euros por trayecto entre Canarias y Madrid, con el descuento de residente ya aplicado.

La oferta ya está disponible en la web de la compañía y podrá aprovecharse para realizar reservas hasta el 23 de septiembre. Los billetes promocionados permiten viajar entre el 1 de octubre de 2026 y el 10 de junio de 2027.

Los precios anunciados corresponden a trayectos individuales siempre que se compre un billete de ida y vuelta.

¿Cuánto cuestan los vuelos de Canarias a Madrid?

Las rutas con los precios más bajos son las de Tenerife y Gran Canaria, desde 15 euros por trayecto con el descuento de residente ya aplicado.

La promoción también incluye conexiones desde otras islas:

  • Tenerife-Madrid: desde 15 euros.
  • Gran Canaria-Madrid: desde 15 euros.
  • La Palma-Madrid: desde 17 euros.
  • Lanzarote-Madrid: desde 17 euros.
  • Fuerteventura-Madrid: desde 18 euros.

Los precios están sujetos a disponibilidad y corresponden a tarifas promocionales.

También hay vuelos baratos a otros destinos

Los descuentos de Iberia Express no se limitan a las conexiones con Canarias. Desde su base de operaciones en Madrid, la compañía ofrece también tarifas promocionales hacia otros destinos nacionales e internacionales.

Entre las rutas nacionales destacan Mallorca desde 27 euros e Ibiza desde 29 euros por trayecto.

En el apartado internacional, la promoción permite encontrar vuelos a Manchester desde 29 euros, Londres desde 33 euros, Nápoles desde 38 euros, Dublín y Marrakech desde 41 euros y El Cairo desde 90 euros.

Para acceder a las tarifas promocionales es necesario darse de alta gratuitamente en el Club Express a través de la página web de Iberia Express.

Noticias relacionadas y más

La campaña se suma a otras promociones lanzadas por diferentes compañías aéreas con motivo del final del verano, en un momento en el que las aerolíneas han comenzado a ofrecer descuentos para incentivar las reservas de cara a los próximos meses.

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