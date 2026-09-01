Iberia Express ofrece vuelos de Canarias a Madrid desde 15 euros

Iberia Express ha lanzado sus 'Express Days', una campaña de descuentos que permite encontrar vuelos desde 15 euros por trayecto entre Canarias y Madrid, con el descuento de residente ya aplicado.

La oferta ya está disponible en la web de la compañía y podrá aprovecharse para realizar reservas hasta el 23 de septiembre. Los billetes promocionados permiten viajar entre el 1 de octubre de 2026 y el 10 de junio de 2027.

Los precios anunciados corresponden a trayectos individuales siempre que se compre un billete de ida y vuelta.

¿Cuánto cuestan los vuelos de Canarias a Madrid?

Las rutas con los precios más bajos son las de Tenerife y Gran Canaria, desde 15 euros por trayecto con el descuento de residente ya aplicado.

La promoción también incluye conexiones desde otras islas:

Tenerife-Madrid : desde 15 euros .

: desde . Gran Canaria-Madrid : desde 15 euros .

: desde . La Palma-Madrid : desde 17 euros .

: desde . Lanzarote-Madrid : desde 17 euros .

: desde . Fuerteventura-Madrid: desde 18 euros.

Los precios están sujetos a disponibilidad y corresponden a tarifas promocionales.

También hay vuelos baratos a otros destinos

Los descuentos de Iberia Express no se limitan a las conexiones con Canarias. Desde su base de operaciones en Madrid, la compañía ofrece también tarifas promocionales hacia otros destinos nacionales e internacionales.

Entre las rutas nacionales destacan Mallorca desde 27 euros e Ibiza desde 29 euros por trayecto.

En el apartado internacional, la promoción permite encontrar vuelos a Manchester desde 29 euros, Londres desde 33 euros, Nápoles desde 38 euros, Dublín y Marrakech desde 41 euros y El Cairo desde 90 euros.

Para acceder a las tarifas promocionales es necesario darse de alta gratuitamente en el Club Express a través de la página web de Iberia Express.

La campaña se suma a otras promociones lanzadas por diferentes compañías aéreas con motivo del final del verano, en un momento en el que las aerolíneas han comenzado a ofrecer descuentos para incentivar las reservas de cara a los próximos meses.