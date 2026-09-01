La ONCE reparte 70.000 euros en dos cupones premiados este lunes en Canarias

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado 70.000 euros en premios en Canarias tras el sorteo celebrado este lunes, 31 de agosto. La cantidad se ha distribuido entre dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Uno de los premios, valorado en 35.000 euros, fue entregado a través del punto de venta situado en la calle 30 de Mayo, número 36, en Breña Alta (La Palma). La vendedora de la ONCE Rosa Vanesa González Concepción fue la encargada de comercializar el cupón que resultó premiado en el sorteo.

El segundo cupón premiado también obtuvo 35.000 euros. En este caso, la vendedora Tamara Herrera Mendoza vendió el boleto desde su zona de venta ubicada en la calle Abreu y Valdés, número 29, en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

De esta manera, el sorteo del Cupón Diario dejó un total de 70.000 euros en premios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, distribuidos en dos cupones diferentes.

Los premios del Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE contempla diferentes categorías de premios en cada sorteo. El principal asciende a 500.000 euros para el número más la serie, mientras que existen otros 49 premios de 35.000 euros correspondientes a las cinco cifras del número premiado.

El sorteo también establece 450 premios de 250 euros para las cuatro primeras cifras y otros tantos para las cuatro últimas. A ellos se suman 9.000 premios de 25 euros cuando coinciden las tres primeras o las tres últimas cifras.

El sistema contempla asimismo premios vinculados a las dos primeras y las dos últimas cifras, con 6 euros, además de reintegros de 2 euros cuando coincide la primera o la última cifra del número premiado.

Una red de venta repartida por todo el país

Los cupones de la ONCE se comercializan a través de la red de vendedores y vendedoras de la Organización. Actualmente, la entidad señala que cuenta con 21.300 personas dedicadas a su comercialización, además de establecimientos colaboradores autorizados.

Los cupones también pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de juegos de la Organización, JuegosONCE.

La ONCE incorpora medidas de juego responsable

La Organización Nacional de Ciegos Españoles presenta sus cupones como parte de su oferta de lotería social, segura, responsable y solidaria. Dentro de este modelo se incluyen diferentes medidas dirigidas a prevenir comportamientos de consumo descontrolado.

Entre las condiciones establecidas se encuentra la prohibición de vender estos productos a menores de edad, así como la prohibición de realizar ventas a crédito.

La ONCE dispone además de una política específica de juego responsable, que incluye sistemas de evaluación y seguimiento alineados con los estándares establecidos por organismos internacionales del sector.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.