Pellagofio y Tenderete, dos guardianes de la memoria

Hay proyectos que nacen para informar y otros que, con el tiempo, se convierten en parte del patrimonio que ayudan a conservar. Ese es el caso de Pellagofio, publicación fundada en 2006 que celebra dos décadas dedicadas a divulgar y promover el patrimonio gastronómico, etnográfico, arqueológico, rural y natural de las Islas Canarias. Veinte años después, Pellagofio es un punto de encuentro para quienes sienten orgullo por esta tierra y entienden que la identidad canaria se construye desde el conocimiento de sus raíces. Sus páginas han recorrido caminos, pueblos y medianías; han dado voz a agricultores, ganaderos, pescadores, artesanos e investigadores; y han demostrado que el verdadero progreso pasa también por valorar nuestro legado.

Gran parte de este éxito tiene nombre propio: Yuri Millares. Periodista, sociólogo, editor e incansable divulgador del mundo rural, ha convertido Pellagofio en una referencia imprescindible para comprender la riqueza de nuestro Archipiélago. Desde hace más de tres décadas recorre las ocho islas documentando oficios, costumbres, paisajes y productos que, sin ese trabajo constante, correrían el riesgo de caer en el olvido. Su mirada combina el rigor periodístico con un profundo respeto por las personas que mantienen viva la esencia de Canarias. Gracias a esa visión, Pellagofio no solo informa: educa y despierta el orgullo por lo nuestro.

El lazo con 'Tenderete'

Hablar de Pellagofio es hablar de identidad, de esa forma de mirar hacia dentro sin perder de vista el mar. Y si hay un proyecto que comparte ese mismo arraigo, es el histórico programa Tenderete, de Televisión Española en Canarias. Aunque uno viaje en pantalla y el otro en las páginas de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas y en el universo digital de la web, la relación entre ambos es indiscutible: son dos guardianes de la memoria canaria. Mientras Tenderete lleva más de medio siglo haciendo sonar la isa, la folía y la malagueña en los hogares del Archipiélago, Pellagofio pone palabras, contexto e historia a ese mismo paisaje humano, rescatando los sabores, oficios y tradiciones que nos definen.

Ambas iniciativas han caminado en paralelo, complementándose en la tarea de divulgar el alma de Canarias. Son dos referentes que ayudan a que conozcamos mejor quiénes somos y de dónde venimos, demostrando que la cultura popular sigue siendo un puente entre generaciones. Ambos entienden que nuestra cultura vive tanto en los escenarios como en una cocina de leña, una quesería artesanal, un salto del pastor o una romería.

20 años de constancia y legado

Pellagofio ha demostrado que la mejor manera de preservar la identidad es contarla con respeto y autenticidad. En una época en la que la información vuela y las modas duran un suspiro, la revista ha sabido mantenerse fiel a su esencia sin dejar de evolucionar. Celebrar su vigésimo aniversario es reconocer un proyecto que ha sabido contar Canarias desde dentro. Es también rendir homenaje a la visión y perseverancia de Yuri Millares, cuya trayectoria demuestra que divulgar nuestra cultura es la mejor manera de protegerla.