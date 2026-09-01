La Policía Nacional avisa a los canarios: nunca pongas esta información en el llavero de casa si no quieres dar pistas a los ladrones

Perder las llaves de casa puede convertirse en un problema mayor de lo que parece, especialmente si junto al juego de llaves hay información que permita identificar fácilmente dónde vive su propietario. La Policía Nacional ha lanzado una advertencia a través de sus redes sociales sobre una práctica que puede parecer útil, pero que supone un riesgo para la seguridad del hogar.

Por qué no debes poner tu dirección en el llavero

Cuando alguien pierde unas llaves, una de las primeras reacciones suele ser intentar facilitar que puedan ser devueltas a su dueño. Sin embargo, incluir la dirección completa del domicilio puede ofrecer demasiada información a quien las encuentra.

"¿Qué pasaría si pierdes esa llave y un amigo de lo ajeno la encuentra?", plantea el agente de la Policía Nacional. Por eso, las autoridades insisten en evitar cualquier dato que permita identificar dónde se encuentra la vivienda.

Un detalle puede marcar la diferencia

La Policía Nacional insiste en que los objetos cotidianos puede contener información sensible y en caso de perdida ser clave para que los ladrones identifiquen a la persona. Igual que se recomienda proteger datos personales en internet, también conviene hacerlo con elementos físicos que se utilizan a diario.

Un llavero debe utilizarse para identificar las llaves rápidamente, pero sin aportar información que permita conocer dónde se encuentra una vivienda en caso de pérdida. "Si pierdes las llaves… ¡que no encuentren tu casa!", concluye la Policía Nacional.