Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estabilización en SanidadUD Las PalmasJubiladas canariasFiestas del PinoMovilidad en TeldePuerto de Las PalmasMareas del PinoFallecido en la GC-1
instagramlinkedin

El precio del metro cuadrado en Canarias se dispara y coloca a las Islas como la cuarta región con el alquiler más caro

Solo Madrid, Baleares y Cataluña superan el coste de los pisos del Archipiélago

Jóvenes buscan viviendas para alquilar en una inmobiliaria.

Jóvenes buscan viviendas para alquilar en una inmobiliaria. / Toni Losas / MED

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

Santa Cruz de Tenerife

El precio de la vivienda en alquiler aumentó un 5,3% en Canarias en agosto, con respecto al mismo mes del año pasado, si bien el archipiélago es la cuarta comunidad más cara, con 15,3 euros por metro cuadrado, según datos hechos públicos este martes por idealista.

En España el precio se incrementó en un 5,8% interanual hasta situarse en 15,1 euros por metro cuadrado, pero bajó un 0,9% respecto al mes anterior.

Todas las regiones experimentan subidas en sus rentas desde agosto del año pasado con la única excepción de País Vasco (-1,6%).

Aragón, con un alza del 10,2%, lideró los incrementos por comunidades autónomas, seguida de Asturias (+9,4%), Castilla-La Mancha (+8,8%), La Rioja (+7,5%), Castilla y León (+7,2%), Comunidad Valenciana (+6,4%), Extremadura (+6,3%) y la Comunidad de Madrid (+5,9%).

Por debajo del incremento medio nacional del 5,8% se encuentran Canarias (+5,3%), Andalucía (+4,8%), Murcia (+4,7%), Cantabria (+4,1%), Galicia (+3,9%) y Cataluña (+2,7%). Los menores incrementos en los precios del alquiler se dieron en Baleares (+2,4%) y Navarra (+0,4%).

Regiones más caras

Según idealista, Madrid (21,5 euros por metro cuadrado), Baleares (20 euros) y Cataluña (15,9 euros) son las regiones con el precio más caro para alquilar una vivienda en España.

En el lado opuesto, con los precios más económicos, se sitúan Extremadura (7,8 euros por metro cuadrado) y Castilla-La Mancha (8,8 euros).

Noticias relacionadas y más

El informe refleja que hasta 47 capitales españolas analizadas por idealista registraron subidas interanuales en el precio del alquiler durante el mes de agosto, con sólo cuatro excepciones: San Sebastián (-4,8%), Vitoria-Gasteiz (-2,6%), Girona (-1,6%) y Bilbao (-0,1%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. El calendario laboral confirma: el 8 de septiembre no será festivo en todas las islas
  3. Un canario se muda al norte de Noruega en busca de trabajo y acaba convertido en hincha del Bodø/Glimt
  4. Ni Maspalomas ni Cofete: la revista Viajar desvela la playa y la piscina natural más bonitas de Canarias
  5. La Aemet prevé lluvias y rachas muy fuertes este jueves en Canarias
  6. España destina una patrullera incautada a paramilitares libios a la vigilancia de Canarias
  7. Arranca un curso con libros gratis, psicólogos y navidades más largas
  8. Pedro Sánchez abandona Lanzarote tras sus vacaciones en medio de las críticas por la crisis migratoria en Ceuta

La huelga de facultativos ralentiza los quirófanos de Canarias: aumenta en un 7,8% el número de pacientes a la espera de ser intervenidos

La huelga de facultativos ralentiza los quirófanos de Canarias: aumenta en un 7,8% el número de pacientes a la espera de ser intervenidos

El precio del metro cuadrado en Canarias se dispara y coloca a las Islas como la cuarta región con el alquiler más caro

El precio del metro cuadrado en Canarias se dispara y coloca a las Islas como la cuarta región con el alquiler más caro

Canarias suma 45 muertes por ahogamiento en agosto, seis más que hace un año

Canarias suma 45 muertes por ahogamiento en agosto, seis más que hace un año

Confirmado por el BOC y el Gobierno de Canarias: el 18 de septiembre solo será festivo en esta isla de Canariasy el resto de canarios tendrán que seguir trabajando

Confirmado por el BOC y el Gobierno de Canarias: el 18 de septiembre solo será festivo en esta isla de Canariasy el resto de canarios tendrán que seguir trabajando

El director del TMT confirma que los socios quieren seguir adelante y estudian la oferta canaria: "Lo que más nos importa es construirlo"

El director del TMT confirma que los socios quieren seguir adelante y estudian la oferta canaria: "Lo que más nos importa es construirlo"

El pacto migratorio estrangula las arcas isleñas con nuevos gastos

El pacto migratorio estrangula las arcas isleñas con nuevos gastos

Canarias avanza en la gestión de las tasas e inversiones aeroportuarias

Canarias avanza en la gestión de las tasas e inversiones aeroportuarias

Canarias tendrá que esperar para sacar el abrigo: la Aemet prevé un otoño más cálido y con menos lluvias de lo habitual

Canarias tendrá que esperar para sacar el abrigo: la Aemet prevé un otoño más cálido y con menos lluvias de lo habitual
Tracking Pixel Contents