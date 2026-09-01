El precio del metro cuadrado en Canarias se dispara y coloca a las Islas como la cuarta región con el alquiler más caro

El precio de la vivienda en alquiler aumentó un 5,3% en Canarias en agosto, con respecto al mismo mes del año pasado, si bien el archipiélago es la cuarta comunidad más cara, con 15,3 euros por metro cuadrado, según datos hechos públicos este martes por idealista.

En España el precio se incrementó en un 5,8% interanual hasta situarse en 15,1 euros por metro cuadrado, pero bajó un 0,9% respecto al mes anterior.

Todas las regiones experimentan subidas en sus rentas desde agosto del año pasado con la única excepción de País Vasco (-1,6%).

Aragón, con un alza del 10,2%, lideró los incrementos por comunidades autónomas, seguida de Asturias (+9,4%), Castilla-La Mancha (+8,8%), La Rioja (+7,5%), Castilla y León (+7,2%), Comunidad Valenciana (+6,4%), Extremadura (+6,3%) y la Comunidad de Madrid (+5,9%).

Por debajo del incremento medio nacional del 5,8% se encuentran Canarias (+5,3%), Andalucía (+4,8%), Murcia (+4,7%), Cantabria (+4,1%), Galicia (+3,9%) y Cataluña (+2,7%). Los menores incrementos en los precios del alquiler se dieron en Baleares (+2,4%) y Navarra (+0,4%).

Regiones más caras

Según idealista, Madrid (21,5 euros por metro cuadrado), Baleares (20 euros) y Cataluña (15,9 euros) son las regiones con el precio más caro para alquilar una vivienda en España.

En el lado opuesto, con los precios más económicos, se sitúan Extremadura (7,8 euros por metro cuadrado) y Castilla-La Mancha (8,8 euros).

El informe refleja que hasta 47 capitales españolas analizadas por idealista registraron subidas interanuales en el precio del alquiler durante el mes de agosto, con sólo cuatro excepciones: San Sebastián (-4,8%), Vitoria-Gasteiz (-2,6%), Girona (-1,6%) y Bilbao (-0,1%).