Adiós al código 78: la UE cambia el carné de conducir y los conductores canarios podrán eliminar esta limitación con un curso de 7 horas

Sacarse el carné de conducir con un coche automático puede resultar más sencillo para algunos alumnos al desaparecer el embrague y el cambio de marchas durante el aprendizaje. Sin embargo, elegir esta modalidad tiene una consecuencia importante y es que el permiso queda limitado a los vehículos con transmisión automática.

No obstante, la Unión Europea ha aprobado una nueva normativa que permitirá eliminar el conocido código 78 mediante una formación específica.

Qué es el código 78 del carné de conducir

El código 78 aparece en el permiso de conducir cuando el examen práctico se realiza con un vehículo de cambio automático. Esto significa que el conductor solo está autorizado a conducir este tipo de vehículo.

En el caso de querer conducir un coche manual, es necesario volver a realizar una prueba práctica utilizando un vehículo con cambio de marchas. Sin embargo, la nueva normativa europea presenta una alternativa.

El carnet de coche automático servirá para conducir manuales tras un curso de siete horas / Neomotor

Un curso de siete horas

La Directiva (UE) 2025/2205 establece que los conductores que obtengan el permiso B con un vehículo automático podrán eliminar esta restricción. El curso tendrá una duración mínima de siete horas y deberá realizarse con un vehículo de cambio manual.

Durante esta formación, el conductor deberá demostrar sus capacidades para manejar este tipo de transmisión, incluyendo prácticas en vías abiertas al tráfico. Con el curso completado, el conductor dejará de estar limitado por el código 78 y podrá conducir ambos tipos de vehículos.

La normativa busca aumentar la venta de vehículos automáticos, especialmente los eléctricos e híbridos que tienen cada vez más presencia en el mercado. De esta manera, los conductores se adaptarán a los vehículos automáticos, los cuales cada vez tendrán más protagonismo en las carreteras.

Cuando llegará el cambio a España

Aunque la directiva europea ya ha sido aprobada, el cambio no será inmediato en España. Los estados miembros tienen hasta el 26 de noviembre de 2028 para adaptar sus legislaciones nacionales y la aplicación de las nuevas medidas está prevista a partir del 26 de noviembre de 2029.

Hasta esa fecha, los exámenes se mantendrán como ahora y quienes obtengan el permiso B con un vehículo automático seguirán teniendo la limitación del código 78.