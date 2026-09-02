El calor volverá a ganar fuerza este jueves en Canarias con hasta 32 grados en varias zonas

Canarias afrontará este jueves una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas en zonas de interior, donde los termómetros podrán alcanzar entre 30 y 32 grados en distintos puntos del Archipiélago. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta también a cielos poco nubosos en la mayor parte de las islas y a la presencia de una ligera calima en altura sobre Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

En las islas orientales predominarán los intervalos de nubes bajas y altas durante la mañana, que darán paso a amplios claros por la tarde. En el resto del Archipiélago dominarán los cielos despejados, con algunas nubes bajas en las vertientes norte. Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente en medianías y zonas altas. El viento soplará del nordeste, flojo a moderado.

Gran Canaria

La isla disfrutará de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte y nubes altas a lo largo de la jornada. La ligera calima en altura será otro de los protagonistas.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 28 grados, aunque en las medianías del sur y las cumbres se podrán alcanzar entre 30 y 32 grados. El viento será flojo a moderado del norte y nordeste, con intervalos fuertes en las costas del sureste y el extremo oeste.

Lanzarote

Los intervalos de nubes bajas y altas darán paso a amplios claros durante la tarde. La isla también estará afectada por una ligera calima en altura.

Las temperaturas se situarán entre los 22 y los 31 grados, con un ascenso de las máximas, especialmente en el interior. No se descarta alcanzar los 30 grados en el sureste.

Fuerteventura

La jornada comenzará con intervalos nubosos que irán desapareciendo conforme avance el día. También habrá ligera calima en altura.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 28 grados, aunque en el sureste podrán alcanzarse entre 30 y 32 grados. El viento será flojo a moderado del norte y nordeste.

Tenerife

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas en el norte.

Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 30 grados. En las zonas bajas del sur y de la vertiente sur del área metropolitana se podrán alcanzar los 30 grados. En las cumbres centrales soplará viento moderado del suroeste.

La Gomera

El cielo permanecerá poco nuboso, salvo algunos intervalos en el norte.

Las temperaturas estarán entre los 24 y los 29 grados, aunque no se descarta llegar a los 30 grados en las zonas bajas del sur. El viento será flojo a moderado del nordeste.

La Palma

Predominarán los cielos despejados con algunos intervalos nubosos en el norte y el este.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 29 grados, con un ligero ascenso en las zonas de interior. El viento del nordeste soplará flojo a moderado.

El Hierro

El tiempo será estable durante toda la jornada, con algunos intervalos nubosos en el norte.

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Los termómetros marcarán entre 17 y 21 grados, con máximas algo más altas en el interior. El viento del nordeste será flojo a moderado, con algunos intervalos fuertes en el sureste y el extremo oeste.