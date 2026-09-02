Solo Canarias y Cataluña respaldan la nueva financiación autonómica frente al 'no' de 13 autonomías

Canarias y Cataluña serán las únicas comunidades que previsiblemente votarán a favor este viernes de la reforma del sistema de financiación autonómica que el Ministerio de Hacienda llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Frente a ellas se situarán las once autonomías gobernadas por el PP y los dos ‘barones’ socialistas, Emiliano García-Page y Adrián Barbón, de Castilla-La Mancha y Asturias, respectivamente.

El Gobierno afronta así una votación con un amplio rechazo territorial, aunque la aritmética del CPFF permite que la propuesta salga adelante. El Estado dispone de la mitad de los votos del órgano y el Ejecutivo puede aprobar la propuesta con el respaldo de una sola comunidad. El apoyo anunciado por Canarias y Cataluña (Salvador Illa) garantiza políticamente ese trámite, pero no supone todavía la aprobación del nuevo sistema en el Congreso.

El modelo de Montero

El modelo fue presentado inicialmente en enero por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la negociación ha continuado posteriormente bajo la dirección del actual titular del departamento, Arcadi España.

El voto de Canarias tiene un significado especial. El Ejecutivo de Fernando Clavijo pasó de mantener reservas sobre la propuesta a anunciar su apoyo después del acuerdo alcanzado el 27 de julio con Arcadi España. El pacto garantiza que los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF) queden fuera del sistema común y eleva los recursos adicionales que recibirá el Archipiélago hasta unos 1.337 millones de euros anuales.

El no de dos 'barones' del PSOE

El Ejecutivo canario ha reiterado que votará a favor de la reforma si se respetan las garantías acordadas para las singularidades de las islas y las partidas comprometidas. En el otro lado se sitúan las once comunidades gobernadas por el PP —Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja— y los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias. García-Page y Barbón han avanzado también su rechazo a la propuesta, lo que eleva a 13 las comunidades que previsiblemente votarán en contra frente a las dos que han anunciado su respaldo.

Pacto con ERC

El argumento común de buena parte de los territorios contrarios es el origen de la reforma, vinculada al acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC, y la percepción de que el nuevo modelo responde a una negociación bilateral con Cataluña. Page sostiene que el sistema no garantiza suficientemente el principio de igualdad, mientras que Asturias cuestiona, entre otros aspectos, el peso que concede a factores como el envejecimiento y la orografía en el cálculo de la población ajustada.

El rechazo también cuenta con el respaldo de la dirección nacional del PP. Alberto Núñez Feijóo ha calificado la propuesta de «antimodelo» y sostiene que el Gobierno pretende aprobarla para garantizar su supervivencia parlamentaria.

El apoyo canario

La posición de Canarias introduce, sin embargo, una singularidad política dentro del bloque popular. El PP forma parte del Gobierno de Clavijo junto a Coalición Canaria y los gomeros de ASG, pero el Ejecutivo autonómico ha decidido apoyar la reforma después de cerrar su propio acuerdo con Hacienda. Esa diferencia entre la posición del PP nacional y la del Gobierno canario convierte a las islas en uno de los principales focos políticos de la reunión del viernes, a la que no acudirá la consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián (PP) y, en su lugar, lo hará la de Presidencia, Nieves lady Barreto (CC).

Consejo de Ministros

Si el viernes, como es previsible, sale adelante el sistema de financiación, Hacienda elevará la reforma al Consejo de Ministros y, posteriormente, se iniciará su tramitación parlamentaria. El objetivo del Gobierno es que el nuevo modelo pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027.

La siguiente batalla será, por tanto, en las Cortes y necesitaría el apoyo de Junts que pide modificar la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), que regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común, para establecer una excepción que permita a Cataluña salir de ese modelo y articular un concierto económico propio. Actualmente, el País Vasco y Navarra son las únicas comunidades autónomas que están fuera del régimen común, ya que cuentan con un régimen foral. Junts reclama para Cataluña un sistema similar, con capacidad para recaudar y gestionar sus impuestos y una aportación al Estado.

Apoyo en el Congreso pese a los 'barones' del PSOE

Fuentes del Ejecutivo central indican que el hecho de que los dos 'barones' del PSOE no apoyen el acuerdo no significa que no salga adelante en el Congreso, pues los socialistas han votado con unanimidad en las Cortes en anteriores ocasiones como en la ley de amnistía, donde también había discrepancias. El ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, considera que este sistema de financiación es "excelente" para Canarias durante los próximos 15 años y pide a los diputados canarios del PP que lo apoyen al margen de las directrices estatales del partido.