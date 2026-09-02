Canarias pone fin a la prealerta por fenómenos costeros tras mejorar las condiciones del mar
La Dirección General de Emergencias adopta la decisión después de que remitan las condiciones marítimas que motivaron la activación del aviso
El Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la situación de prealerta por fenómenos costeros que permanecía activa en varias zonas del Archipiélago desde las 19.00 horas de este miércoles 2 de septiembre.
La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias tras analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La prealerta afectaba a los canales marítimos entre La Gomera y Tenerife y entre Tenerife y Gran Canaria, así como al litoral sureste de Gran Canaria.
Emergencias señala que las condiciones del estado de la mar que motivaron la activación de esta situación ya han finalizado, por lo que se procede al cierre de la prealerta.
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