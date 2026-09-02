Canarias recuerda a las familias que hace 300 años fundaron Montevideo

Montevideo y Canarias celebran tres siglos de una historia compartida. En noviembre, el Archipiélago, Uruguay y Madrid acogerán un programa de actividades culturales, educativas e institucionales para conmemorar el tricentenario de la contribución canaria a la fundación de la capital uruguaya. La relación entre ambos territorios se remonta a 1726, cuando la Corona española impulsó la creación de un asentamiento estable en la bahía de Montevideo para reforzar su presencia en el Río de la Plata frente al avance portugués. Para ello recurrió a familias canarias, que fueron trasladadas hasta la Banda Oriental con el objetivo de poblar y consolidar el nuevo enclave.

Veinte familias canarias constituyeron el núcleo poblacional original de Montevideo. Aquellos colonos recibieron tierras para establecerse y desarrollar actividades agrícolas, convirtiéndose en los primeros pobladores civiles de una ciudad que con el paso de los siglos se convertiría en la capital de Uruguay.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recordó que fueron esas familias quienes «constituyeron el núcleo poblacional original de Montevideo y dieron vida a la ciudad». Además, reivindicó el papel de las mujeres canarias que participaron en aquel proceso y señaló la importancia de reconocer «la dedicación y la capacidad de las primeras mujeres canarias en Uruguay, cuyo protagonismo no ha sido suficiente».

Costumbres, apellidos y tradiciones

La huella isleña permanece todavía en Uruguay, especialmente en Canelones, donde sus habitantes son conocidos tradicionalmente como «canarios». La denominación recuerda el origen de muchos de los primeros pobladores rurales del país y la influencia que dejaron sus costumbres, apellidos y tradiciones.

El programa en Canarias tendrá como eje la celebración institucional del 13 de noviembre en el Centro Cultural La Granja, en Tenerife. El acto contará con un espectáculo musical de Julio Tejera y la proyección de un documental elaborado conjuntamente por Televisión Canaria, la Fundación CICOP y el Gobierno de Canarias. Durante noviembre también se presentará el libro de Elfidio Alonso De Tenerife a Montevideo y se podrá visitar la exposición itinerante ‘Montevideo y Canarias. Una historia de ida y vuelta’, organizada por la Fundación CICOP, que recorrerá Canarias y Uruguay.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (d) y el embajador de Uruguay en España, Bernardo Grevier (i). / Efe

En Uruguay, las actividades se desarrollarán entre el 16 y el 20 de noviembre. La programación incluirá talleres y clases magistrales sobre timple y folclore canario, romance, percusión tradicional e improvisación de décimas y punto cubano, con la participación de los músicos canarios Domingo Rodríguez Oramas ‘El Colorao’, Laura Vega, Eduardo Duque, Julia Rodríguez, Lydia Moreno y Yeray Rodríguez.

También se celebrará el concierto ‘Romanceando en cinco cuerdas’, un recital de romances, décimas, polcas y otros géneros de la música popular con artistas como Marcos Hormiga, Yeray Rodríguez, Julia Rodríguez, Lydia Moreno, Eduardo Duque y Domingo Rodríguez Oramas ‘El Colorao’.

Actos de interés nacional

El 19 de noviembre será la jornada central de la conmemoración en Uruguay, con las II Jornadas de la Canariedad en el Centro Cultural Museo Casa de Artigas, en Sauce. La jornada finalizará con un concierto sinfónico de la Orquesta Juvenil del SODRE junto a Laura Vega, Domingo Rodríguez ‘El Colorao’, Eduardo Duque y Julia Rodríguez en el Auditorio Nelly Goitino de Montevideo. La programación continuará el 20 de noviembre en Sauce y concluirá con un segundo concierto sinfónico en el Teatro Politeama de Canelones. Además, Madrid acogerá una Jornada Formativa y Cultural Canarias-Uruguay en Casa de América, con fecha aún por confirmar.

El embajador de Uruguay en España, Bernardo Grevier, destacó la importancia de esta celebración y la emoción de recordar los 300 años de la llegada de las familias canarias. «No hay muchas cosas que festejen tres centenarios», señaló, al recordar que Uruguay cumple este año 201 años de independencia.

La conmemoración llega después de que el Parlamento de Uruguay declarara de interés nacional los actos por la llegada de la primera expedición canaria. Trescientos años después, Canarias volverá a mirar hacia Montevideo para recordar a quienes dejaron una huella decisiva en la historia del país.