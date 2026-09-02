El despiste cada vez más frecuente que puede dejarte en tierra antes de coger un vuelo desde Canarias

Viajar con el pasaporte caducado o sin la validez exigida puede acabar con los planes de un pasajero antes incluso de despegar. Algunos viajeros descubren el problema cuando ya están en el aeropuerto, con la maleta preparada y frente al mostrador de facturación, cuando la compañía aérea les comunica que no pueden embarcar porque su documentación no cumple los requisitos.

En Canarias, donde el avión es la principal vía para muchos desplazamientos al extranjero, revisar el estado del pasaporte antes de salir de casa puede evitar un problema de última hora. El aeropuerto de Gran Canaria, al igual que el resto de terminales españolas, aplica los controles establecidos para los viajeros que cruzan fronteras internacionales.

Las aerolíneas tienen la obligación de comprobar la documentación antes de permitir el acceso al avión. Si detectan que el pasaporte está caducado, deteriorado o no cuenta con el periodo de vigencia necesario para el destino, pueden impedir el embarque del pasajero aunque tenga el billete comprado.

No basta con mirar la fecha de caducidad

Uno de los despistes más habituales es comprobar únicamente cuándo vence el documento. Para algunos destinos fuera del espacio Schengen, las autoridades exigen que el pasaporte mantenga una validez mínima durante un periodo determinado después del viaje previsto.

En el caso de los viajeros de países que no pertenecen a la Unión Europea, España aplica las normas del Código de Fronteras Schengen: el pasaporte debe tener como mínimo tres meses de validez después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen y haber sido expedido durante los últimos diez años.

Además, en los controles de entrada, la Policía Nacional puede solicitar documentación adicional para acreditar el motivo del viaje, como una reserva de alojamiento, un billete de vuelta o la disponibilidad de medios económicos suficientes para la estancia.

El problema puede aparecer antes de llegar al destino

Aunque muchos viajeros relacionan estos controles con la llegada al país de destino, el primer filtro suele estar en el aeropuerto de salida. Las compañías aéreas revisan la documentación porque pueden recibir sanciones si trasladan pasajeros que después no cumplen las condiciones de entrada del país al que viajan.

Por eso, antes de preparar una escapada desde Canarias conviene revisar algo más que la fecha de caducidad del pasaporte. Un trámite sencillo, si se deja para el último momento, puede marcar la diferencia entre subir al avión o quedarse en tierra.

Cómo renovar el pasaporte antes de viajar

Si el documento está caducado o próximo a vencer, lo recomendable es solicitar la renovación con antelación. El trámite se realiza mediante cita previa en las oficinas de expedición del DNI y pasaporte de la Policía Nacional.

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Para renovarlo es necesario acudir de forma presencial con el DNI en vigor, el pasaporte anterior si se dispone de él y, en determinados casos, una fotografía reciente. La tasa de expedición debe abonarse en el momento de la renovación, salvo los supuestos de exención previstos.