Domínguez ‘desafía’ a Génova y apoya la propuesta de Hacienda para Canarias

Rebelión silenciosa. Manuel Domínguez se desmarca de la línea trazada por la dirección nacional del Partido Popular y cierra filas con el Gobierno de Canarias en torno al nuevo modelo de financiación autonómica. El vicepresidente y líder de los populares en las Islas respaldó este martes la posición del Ejecutivo regional, que votará a favor de la propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La postura del PP canario lo coloca en una situación singular frente al resto de las comunidades gobernadas por los populares, que ya han avanzado su rechazo al nuevo modelo que se planteará el viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Consideran que el sistema está previamente negociado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y, por tanto, no garantiza la igualdad entre territorios. De hecho, Alberto Núñez Feijóo sostiene que se trata de un modelo diseñado para garantizar la supervivencia política del Gobierno de Sánchez.

En lo que se refiere a la realidad canaria, el Ejecutivo autonómico considera que la propuesta de Hacienda mejora la posición de las Islas, fundamentalmente porque deja fuera del sistema los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF), incluye una aportación de 1.337 millones de euros para el Archipiélago y abre la puerta al uso del superávit autonómico. "A Canarias la va a defender el Gobierno de Canarias", sentencia Domínguez. El vicepresidente autonómico ha asegurado que estos desacuerdos no han supuesto una grieta dentro del Gobierno. De hecho, garantiza su respaldo al presidente, Fernando Clavijo, para que continúe las conversaciones con el Estado: "Vamos a apoyar al presidente del Gobierno de Canarias para que se lleven a cabo las negociaciones que sean necesarias".

El respaldo de Canarias llega después de meses de negociación con el Estado en los que el Ejecutivo autonómico ha convertido la defensa del REF y la mejora de la financiación en sus principales líneas rojas. El Gobierno de Clavijo ha insistido durante todo el proceso en que cualquier nuevo modelo debía reconocer las singularidades del Archipiélago y evitar que sus recursos propios computaran como financiación ordinaria.

La imagen incómoda de votar en contra

Este apoyo no quiere decir, sin embargo, que Domínguez confíe en la estrategia del Gobierno central. Asegura que ningún miembro del PP canario participará directamente en esas conversaciones. "Mientras yo sea presidente del Partido Popular en Canarias, las negociaciones con el Gobierno de España no las vamos a llevar desde el Partido Popular ni miembros del Partido Popular, porque no nos fiamos de un Gobierno como el de Pedro Sánchez", sentenció.

Pese al pulso abierto entre Génova y el PP canario, Matilde Asián se evita la imagen incómoda de votar en contra de la dirección nacional de su partido. La consejera de Hacienda no acudirá al CPFF por motivos de agenda y será sustituida por Nieves Lady Barreto (CC). Domínguez aseguró que, aunque hubiera tenido disponibilidad, Asián tampoco habría participado en la reunión.

Fernando Clavijo, por su parte, trató de acallar rumores sobre posibles malentendidos con sus socios: "El Gobierno de Canarias, el vicepresidente y todos los compañeros estamos de acuerdo". El líder del Ejecutivo sostuvo que el nuevo sistema "hace justicia con Canarias" y destacó que los recursos del REF queden, por primera vez, separados de la financiación autonómica. Aun así, recuerda que la propuesta, una vez supere el Consejo de Política Fiscal y Financiera, deberá continuar su tramitación hasta llegar al Congreso y será entonces cuando "intervienen los partidos y grupos políticos".

Las cuentas pendientes con el Estado

Por otra parte, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) también ha respaldado el acuerdo y Casimiro Curbelo, su portavoz parlamentario, defendió que los 1.337 millones adicionales y la exclusión de los recursos del REF demuestran los resultados de mantener una posición común ante el Estado. Curbelo pidió, además, trasladar esa estrategia a los asuntos que continúan pendientes y reivindicó que "la negociación ofrece mejores resultados que la confrontación permanente".

Domínguez mantiene una postura algo más escéptica, pues cree que los incumplimientos del Estado con Canarias —pone como ejemplo los fondos comprometidos para la reconstrucción de La Palma— justifican que su partido se mantenga al margen de una negociación directa. "Somos responsables, creemos en la palabra, creemos en los compromisos y ya nos han fallado en muchas ocasiones desde el Gobierno de España, Canarias no está para que nos tomen el pelo", afirma.

Las reservas del vicepresidente también se extienden hasta el denominado decreto Canarias, que está prevista su aprobación en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Domínguez considera el texto como un avance, aunque llega de manera parcial porque todavía quedan compromisos por ejecutar. Clavijo reconoce que la denominada Agenda Canaria "no va como nos gustaría", aunque confía en seguir negociando para incorporar nuevas medidas. El presidente sostiene que todavía están tratando de "pulir algunas cositas más" antes de que el documento llegue al Consejo de Ministros y avanza que las conversaciones continuarán después de su aprobación para tratar de cerrar los asuntos que queden fuera.