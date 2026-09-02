Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Mogán acogen este miércoles tres concentraciones en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria

Gran Canaria será una de las islas con mayor presencia en la jornada de concentraciones convocada este miércoles, 2 de septiembre, en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria registrada a finales de julio. La isla contará con tres convocatorias, previstas para las 19.00 horas, en Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Mogán.

La concentración con mayor carga simbólica será la de Arguineguín, donde el Ayuntamiento de Mogán ha convocado a la ciudadanía frente al Muelle de la Esperanza, el mismo enclave que durante la crisis migratoria de 2020 llegó a albergar a miles de personas migrantes y que el pasado mes de junio recibió la visita del papa León XIV. El consistorio subraya que el municipio "conoce de primera mano lo que supone afrontar una llegada migratoria extraordinaria" y pretende trasladar un mensaje de solidaridad desde uno de los lugares más representativos de la Ruta Canaria.

A esta convocatoria se suman las previstas en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Plaza de San Juan, en Telde, también a partir de las 19.00 horas.

El resto de convocatorias en Canarias

Además de las tres concentraciones previstas en Gran Canaria, habrá movilizaciones en otros municipios del Archipiélago:

Santa Cruz de Tenerife: frente al Ayuntamiento.

frente al Ayuntamiento. Arrecife (Lanzarote): junto al Ayuntamiento.

junto al Ayuntamiento. Puerto del Rosario (Fuerteventura): frente al Consistorio.

frente al Consistorio. Santa Cruz de La Palma: atrio del Ayuntamiento.

atrio del Ayuntamiento. San Sebastián de La Gomera: frente al Ayuntamiento.

frente al Ayuntamiento. Valverde (El Hierro): frente al Ayuntamiento.

Una muestra de apoyo a Ceuta

Las concentraciones se celebran coincidiendo con el Día de Ceuta y bajo el lema 'Todos con Ceuta', impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el objetivo de trasladar un mensaje de apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria vivida a finales de julio.

Más de 260 municipios españoles participarán en la jornada, entre ellos una veintena de ayuntamientos canarios.

Canarias, otra frontera migratoria

La convocatoria adquiere una especial relevancia en Canarias, uno de los principales territorios de llegada de migración irregular hacia Europa.

En este contexto, el Ayuntamiento de Mogán recuerda que Arguineguín fue uno de los principales puntos de llegada de la denominada Ruta Canaria en 2020, cuando más de 23.000 personas alcanzaron el Archipiélago y el muelle llegó a albergar simultáneamente unas 3.600, pese a estar preparado para unas 400. Seis años después, ese mismo espacio se ha convertido en símbolo de acogida y solidaridad, motivo por el que ha sido elegido para la concentración de este miércoles.