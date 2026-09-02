La Guardia Civil lo deja claro: cuidado con las ofertas de material escolar, pueden esconder una estafa para las familias canarias

La vuelta al cole es uno de los momentos del año en los que muchas familias realizan un mayor desembolso económico, aprovechando cualquier oferta para ahorrar un poco de dinero. Sin embargo, los ciberdelincuentes aparecen cuando menos los esperan las víctimas y aprovechan la búsqueda de descuentos y ofertas para intentar engañar a los usuarios.

La Guardia Civil ha querido advertir a los ciudadanos antes de comenzar las compras sobre la importancia de extremar la precaución antes de lanzarse a comprar material escolar por Internet. "Con próxima vuelta al cole aumentan las compras de material escolar por Internet. ¡Cuidado con las ofertas demasiado buenas para ser verdad!", avisan.

Nunca confíes en ofertas tentadoras

Uno de los principales riesgos son las páginas web falsas que ofrecen material escolar a precios mucho más bajos de lo habitual. Una de las estafas más comunes que utilizan los delincuentes es atraer a los consumidores con descuentos llamativos, con la finalidad de que realicen la compra y no enviarles ningún producto.

La Guardia Civil recomienda desconfiar de aquellas ofertas que parecen demasiado buenas para ser reales, asegurarse quien es el vendedor y si al web es segura para realizar compras.

Cómo evitar una estafa al comprar material escolar online

Para reducir los riesgos de sufrir un engaño, las autoridades recomiendan:

Comprobar quién es el vendedo r y revisar la información del comercio online.

r y revisar la información del comercio online. Asegurarse que la página web es segura antes de introducir datos personales o bancarios.

antes de introducir datos personales o bancarios. Desconfiar de enlaces recibidos por SMS, correo electrónico o redes sociales que dirijan a páginas de compra fraudulentas.

por SMS, correo electrónico o redes sociales que dirijan a páginas de compra fraudulentas. Guardar siempre el justificante de compra y la información del pedido

Además, los expertos en ciberseguridad aconsejan revisar las opiniones de otros usuarios y utilizar métodos de pago fiables.