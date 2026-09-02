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El Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales de la ULPGC, a la vanguardia europea de las Humanidades Digitales

El Iatext de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se convierte en el primer Centro B oficialmente acreditado en España dentro de la infraestructura europea CLARIN ERIC

Investigadores de la ULPGC siguen el taller de herramientas digitales para Humanidades. | josé carlos guerra

Investigadores de la ULPGC siguen el taller de herramientas digitales para Humanidades. | josé carlos guerra

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (Iatext) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha sido acreditado como 'Centro B' de la mayor infraestructura europea de investigación sobre recursos y tecnologías lingüísticas, Clarin Eric. De este modo, el Iatext se convierte en el primer Centro B acreditado oficialmente en España, un hito que consolida a Canarias como nodo de referencia para la investigación, la innovación y la cooperación internacional en Humanidades Digitales.

Los Centros B (denominados también Service Providing Centres) constituyen la columna vertebral técnica de Clarin. Son instituciones, habitualmente universidades o centros académicos, que ponen a disposición de la comunidad científica recursos, servicios y conocimientos de forma sostenible. Para obtener esta certificación deben superar un procedimiento de evaluación y cumplir exigentes requisitos de calidad, interoperabilidad, acceso abierto y preservación digital.

La acreditación reconoce la solidez tecnológica y científica del Iatext y su capacidad para ofrecer servicios plenamente operativos, recursos lingüísticos y herramientas digitales accesibles para la comunidad investigadora. A través de su repositorio CLARIAH-IATEXT, el Instituto pone a disposición de investigadores e instituciones conjuntos de datos, corpus, aplicaciones y otros materiales digitales con garantías de conservación, documentación y accesibilidad conforme a buenas prácticas internacionales. Esto abre mayores oportunidades para que proyectos impulsados desde Canarias depositen, difundan y preserven sus recursos en un ecosistema de alcance internacional.

Manuel Ramírez, director del IATEXT y organizador de las jornadas.

Manuel Ramírez, director del IATEXT / LP/DLP

Un hito importante para Canarias

Esta acreditación y reconocimiento científico del Iatext, además, multiplica las posibilidades de colaboración y sitúa a Canarias en una posición destacada para liderar iniciativas que aúnen tecnología, patrimonio, lengua y cultura desde las Humanidades Digitales.

Concretamente, es un hito de especial relevancia para Canarias. La condición de Centro B afianza al archipiélago como espacio de generación de conocimiento y de innovación en Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, al conectar la investigación desarrollada desde la ULPGC con infraestructuras, estándares y comunidades científicas europeas.

Noticias relacionadas y más

El apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura y de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), contribuye al fortalecimiento de este nodo y de sus capacidades científicas y tecnológicas.

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