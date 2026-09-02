Mínimo histórico desde 2009: el paro de larga duración en Canarias cae a 63.326 personas tras descender un 7,18% en un año
La Consejería de Turismo y Empleo valora el comportamiento estacional del mercado laboral e impulsa nuevas líneas de formación para los colectivos más vulnerables
El mercado de trabajo en Canarias cerró el mes de agosto de 2026 consolidando la tendencia descendente del desempleo a escala interanual. A pesar de un ligero ajuste estacional de 291 desempleados respecto a julio (+0,20%), el Archipiélago cuenta con 5.756 parados menos que en agosto de 2025 (-3,83%), fijando la cifra global en 144.459 personas.
El dato más destacado del balance mensual se concentra en el paro de larga duración, que se sitúa en 63.326 personas tras reducirse en 4.899 desempleados en los últimos doce meses (-7,18%). Esta cifra supone el nivel más bajo registrado en este colectivo desde enero de 2009.
La viceconsejera de Empleo del Gobierno regional, Isabel León, valoró de manera positiva las cifras, subrayando la importancia de mantener el esfuerzo inversor en cualificación. En este contexto, León anunció que este miércoles, 2 de septiembre, se abre la convocatoria 2026 de los Proyectos de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral (PILL), gestionados por el Servicio Canario de Empleo (SCE) con una dotación de 8,5 millones de euros y un plazo de solicitud de diez días hábiles.
Comportamiento por sectores, edades y contratación
Evolución por sectores económicos
Durante el octavo mes del año, el desempleo registró comportamiento desigual según la actividad:
- En descenso: Agricultura, con 2.269 parados (-0,66%), y Hostelería, con 21.757 desempleados (-0,50%).
- En ascenso: Industria, con 5.239 parados (+0,91%); Construcción, con 11.543 (+0,59%); Comercio, con 22.562 (+0,39%), y Resto de Servicios, con 70.607 (+0,42%).
Descenso del paro por franjas de edad (interanual)
- Menores de 25 años: 6.990 desempleados (-5,50% / -407 personas).
- De 25 a 44 años: 48.372 desempleados (-1,41% / -690 personas).
- Mayores de 45 años: 89.097 desempleados (-4,97% / -4.659 personas).
Repunte en la contratación e impulso indefinido
Por su parte, el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, resaltó que en agosto se firmaron 59.880 contratos en las Islas, lo que representa un incremento interanual del 4,06% (+2.339 acuerdos).
Del total de acuerdos laborales suscritos, 25.026 fueron de carácter indefinido, lo que equivale al 41,79% de la contratación total del mes y supone un crecimiento del 5,21% respecto al año anterior (+1.240 contratos estables). Por géneros, la contratación subió un 4,60% entre las mujeres (29.061 contratos) y un 3,56% entre los hombres (30.819 contratos).
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