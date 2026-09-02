Oleada canaria en defensa de la integridad territorial

Canarias se moviliza por Ceuta. Miles de personas salieron ayer a las calles de las Islas para mostrar su solidaridad con la ciudad autónoma, un mes después de la crisis migratoria que desbordó su capacidad después de que los días 30 y 31 de julio cerca de 80.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos hacia un territorio con unos 84.000 habitantes. Según Delegación del Gobierno, solo en Las Palmas de Gran Canaria, alrededor de 7.000 personas participaron en la movilización para reclamar una mayor protección de las fronteras. En Santa Cruz de Tenerife, donde las movilizaciones se desarrollaron tanto a las puertas del Cabildo insular como en el Ayuntamiento, fueron más de 3.000. A ellas se suman las personas que participaron en las concentraciones convocadas de forma simultánea en cerca de una veintena de municipios isleños. La cifra supera las 10.000 personas en todo el Archipiélago.

Las concentraciones celebradas, que coinciden además con el Día de Ceuta, estuvieron marcadas principalmente por las críticas al Gobierno de España por su gestión ante la crisis migratoria y por las peticiones de una respuesta más firme ante la llegada de personas a las fronteras. Al grito de «El pueblo unido jamás será vencido», «Pedro Sánchez dimisión» o «yo soy español», los manifestantes reclamaron respuestas contundentes para un territorio que compararon con Canarias, especialmente por su exposición a los flujos migratorios. Desde hace años, el Archipiélago recibe la llegada de embarcaciones precarias procedentes de diferentes puntos de África occidental. Estos flujos migratorios han derivado en distintas crisis que algunos expertos, aunque salvando las distancias, comparan con la vivida en Ceuta. Entre ellas destacan las de 2020 y 2024, cuando se batieron todos los récords de llegadas y se puso en jaque la capacidad de acogida del Archipiélago.

«Canarias, Ceuta y Melilla están dentro del mismo saco», sostuvo Clara Tejera desde la capital grancanaria. Su opinión es clara y la importancia de que las personas saliesen a la calle respondía a una necesidad contundente: «De esto depende que Ceuta siga siendo Ceuta. No estamos hablando de un tema simplemente de migración. A los canarios nos viene la misma situación, pero a cuenta gotas. Lo que queremos es que se defiendan nuestras fronteras».

Los mensajes

Banderas de España, de Ceuta y de Canarias protagonizaron la escena, junto a mensajes como «Canarias con Ceuta», «los siguientes somos nosotros», «Ceuta nos une» o «si no nos protegen, ¿para qué los queremos?», que llenaron los carteles con los que los isleños salieron a las calles. Con aplausos, pitos y megáfonos se transmitían mensajes claros que aludían a la desprotección que sienten después de la actuación del Gobierno central en la ciudad autónoma: «No nos sentimos protegidos, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa», manifestó Fé Pérez en la concentración de Santa Cruz de Tenerife. Una opinión con la que también coincidió Pablo Reyes: «Me preocupa mucho lo que está pasando en Ceuta».

La posible implicación de Marruecos en lo sucedido tampoco pasó desapercibida entre quienes se encontraban en las calles. Por el momento, la investigación sobre lo ocurrido mantiene abiertas distintas hipótesis y el papel que pudo desempeñar Rabat continúa siendo objeto de análisis.

También se manifestaron personas con discursos mucho más prudentes y con el objetido de solidarizarse y criticar la gestión, sin entrar en discursos "antiinmigración". Así lo manifestó desde Las Palmas de Gran Canaria José Manuel Melián. "Yo creo que no han recibido el apoyo suficiente por parte del Estado y Canarias debe prestar atención pero como lo deben hacer el resto de comunidades autónonas".

Solidaridad con el pueblo ceutí

Por su parte, el Gobierno de Canarias izó en sus sedes de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria la bandera de Ceuta para enviar un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo, que está atravesando "una situación muy compleja", señaló el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello. Izar esta bandera en Canarias con motivo de la celebración del día de esta ciudad autónoma es para el Gobierno de las islas una señal de "tremenda empatía desde el pueblo canario con el pueblo ceutí por la crisis migratoria que están viviendo".