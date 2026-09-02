«El pueblo unido jamás será vencido»: 4.000 personas salen a la calle en Las Palmas de Gran Canaria en apoyo a Ceuta
Las concentraciones, celebradas en las dos capitales canarias y otros municipios, reclamaron una mayor protección de las fronteras y más actuación del Gobierno central ante la situación migratoria
Unas 4.000 personas, según las primeras estimaciones, se concentraron este miércoles en la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, para mostrar su solidaridad con Ceuta y reclamar una mayor protección de las fronteras. La movilización se sumó a las convocatorias celebradas en otros puntos de Canarias, entre ellos Santa Cruz de Tenerife.
Las concentraciones, celebradas coincidiendo con el Día de Ceuta, estuvieron marcadas por las críticas al Gobierno central por su gestión de la situación migratoria y por las peticiones de una respuesta más firme ante la llegada de personas a las fronteras.
Los asistentes portaron banderas de España, Canarias y Ceuta y corearon consignas como «El pueblo unido jamás será vencido», además de gritos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre ellos peticiones de dimisión.
Los manifestantes trasladaron su apoyo a Ceuta y relacionaron la situación de la ciudad autónoma con la crisis migratoria que vive el Archipiélago desde hace años. Muchos de ellos reclamaron más medios y una mayor actuación del Ejecutivo central, al considerar que Canarias ha afrontado durante demasiado tiempo la llegada continuada de cayucos y embarcaciones sin suficiente respaldo.
Las movilizaciones reunieron a numerosos ciudadanos en varios puntos de las islas, con especial presencia en las dos capitales canarias.
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