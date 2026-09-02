Sanidad pide recuperar las rutinas antes de la vuelta al cole: menos pantallas y más descanso

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha lanzado una serie de recomendaciones para afrontar la vuelta al colegio con hábitos saludables, haciendo especial hincapié en la recuperación progresiva de las rutinas de sueño, una alimentación equilibrada, la actividad física y la reducción del tiempo frente a las pantallas.

Con motivo del inicio del nuevo curso escolar, la Dirección General de Salud Pública recuerda que el regreso a las aulas supone retomar horarios y responsabilidades tras las vacaciones, por lo que aconseja preparar la transición con antelación para facilitar la adaptación de niños y adolescentes.

Dormir más y mejor

Entre las principales recomendaciones figura comenzar a ajustar los horarios de sueño entre una y dos semanas antes del inicio de las clases, adelantando de forma progresiva la hora de acostarse y levantarse.

Además, Sanidad aconseja evitar el uso de pantallas durante las dos horas previas a dormir y recuerda que, entre los 6 y los 12 años, lo recomendable es descansar entre 9 y 12 horas diarias.

Cartela vuelta al cole / LP/DLP

Alimentación equilibrada y agua como bebida principal

El departamento autonómico insiste en priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y alimentos frescos o mínimamente procesados, además de incorporar pescado, huevos y carnes de ave dentro de una dieta variada.

También recomienda que el agua sea la bebida habitual y limitar el consumo de refrescos azucarados, bollería y productos ultraprocesados.

Una hora diaria de actividad física

Otro de los pilares destacados es el ejercicio físico. Como referencia, Sanidad recuerda que los menores de entre 5 y 17 años deberían realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa, ya sea caminando, jugando, montando en bicicleta o practicando algún deporte.

Menos pantallas y más tiempo en familia

La Consejería también recomienda establecer momentos del día libres de dispositivos electrónicos, especialmente durante las comidas y antes de acostarse, para evitar que el uso de pantallas sustituya actividades esenciales como dormir, jugar, leer o compartir tiempo con la familia y los amigos.

Cuidar la mochila y la salud bucodental

Entre los consejos también figuran utilizar la mochila con ambos tirantes y evitar que su peso supere aproximadamente el 10 % del peso corporal, así como reforzar el lavado de manos, mantener una correcta higiene bucodental y revisar la salud dental antes del inicio del curso.

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Además, Salud Pública recuerda que la vuelta al colegio también implica prestar atención al bienestar emocional de los menores, escuchando sus preocupaciones y acompañándolos en la adaptación al nuevo curso. Para ello, ha elaborado una campaña con doce materiales informativos que se difundirán a través de redes sociales, centros sanitarios y la web Canarias Saludable.