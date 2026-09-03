Más de 80 muertos, entre ellos un bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar
La embarcación, con 128 ocupantes iniciales, fue localizada a 120 kilómetros de Gran Canaria con 45 supervivientes y cinco cadáveres a bordo
Efe
Más de 80 personas, entre ellas una bebé, han muerto en un cayuco que salió hace 27 días desde Gambia hacia Canarias con 128 ocupantes y que ha sido rescatado este jueves de madrugada a la deriva al sur de Canarias, cuando solo quedaban a bordo 45 supervivientes y cinco cadáveres.
Según ha confirmado a EFE Salvamento Marítimo, la embarcación fue localizada por uno de sus aviones este miércoles por la tarde a 120 kilómetros de Gran Canaria y recibió la ayuda de la Guardamar Urania a medianoche.
Los rescatadores se vieron obligados a dejar en el cayuco los cinco cuerpos localizados, debido al mal estado del mar.
Salida el 7 de septiembre desde Gambia
La Guardia Civil ha confirmado a la oenegé española Caminando Fronteras que el cayuco tenía unas inscripciones en su casco que coinciden con una embarcación que partió el 7 de septiembre desde Gambia con 128 ocupantes, entre ellos cuatro mujeres y una bebé.
Este dato concuerda con el testimonio de los supervivientes, que han contado a Cruz Roja durante su asistencia en el muelle de Arguineguín que habían salido hacia Canarias "con más de cien personas", muchas de las cuales murieron durante la travesía.
Supervivientes
Durante el regreso de la Guardamar Urania hacia Gran Canaria, Salvamento Marítimo tuvo que enviar un helicóptero para que evacuara de emergencia a tres de los supervivientes a los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria (dos al Doctor Negrín y uno al Insular), dado su precario estado de salud.
Los demás llegaron sobre las 3.30 a tierra agotados y sin apenas sostenerse en pie. De hecho, miembros del equipo humanitario que los ha atendido han contado a EFE que se desplomaban sobre la mesa cuando la Policía los sentaba para anotar su nombre y procedencia.
Según los primeros datos, aún provisionales, los supervivientes son todos varones procedentes de Gambia y Mali.
El 112 de Canarias precisa que seis de ellos han sido hospitalizados con cuadros de deshidratación y desorientación, así como síntomas de haber bebido agua del mar. Además, dos de los ingresados presentaban traumatismos.
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