Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo juicio Raúl AsencioFallecidos en cayucoConcentraciones de apoyo a CeutaUD Las PalmasGorety AlmeidaMuere Juan Antonio Peña QuintanaTiempo en CanariasFinanciación autonómicaNuevo libro de Andrea Abreu
instagramlinkedin

Más de 80 muertos, entre ellos un bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

La embarcación, con 128 ocupantes iniciales, fue localizada a 120 kilómetros de Gran Canaria con 45 supervivientes y cinco cadáveres a bordo

La guardamar Urania en una imagen de archivo.

La guardamar Urania en una imagen de archivo. / Salvamento Marítimo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Más de 80 personas, entre ellas una bebé, han muerto en un cayuco que salió hace 27 días desde Gambia hacia Canarias con 128 ocupantes y que ha sido rescatado este jueves de madrugada a la deriva al sur de Canarias, cuando solo quedaban a bordo 45 supervivientes y cinco cadáveres.

Según ha confirmado a EFE Salvamento Marítimo, la embarcación fue localizada por uno de sus aviones este miércoles por la tarde a 120 kilómetros de Gran Canaria y recibió la ayuda de la Guardamar Urania a medianoche.

Los rescatadores se vieron obligados a dejar en el cayuco los cinco cuerpos localizados, debido al mal estado del mar.

Salida el 7 de septiembre desde Gambia

La Guardia Civil ha confirmado a la oenegé española Caminando Fronteras que el cayuco tenía unas inscripciones en su casco que coinciden con una embarcación que partió el 7 de septiembre desde Gambia con 128 ocupantes, entre ellos cuatro mujeres y una bebé.

Este dato concuerda con el testimonio de los supervivientes, que han contado a Cruz Roja durante su asistencia en el muelle de Arguineguín que habían salido hacia Canarias "con más de cien personas", muchas de las cuales murieron durante la travesía.

Supervivientes

Durante el regreso de la Guardamar Urania hacia Gran Canaria, Salvamento Marítimo tuvo que enviar un helicóptero para que evacuara de emergencia a tres de los supervivientes a los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria (dos al Doctor Negrín y uno al Insular), dado su precario estado de salud.

Los demás llegaron sobre las 3.30 a tierra agotados y sin apenas sostenerse en pie. De hecho, miembros del equipo humanitario que los ha atendido han contado a EFE que se desplomaban sobre la mesa cuando la Policía los sentaba para anotar su nombre y procedencia.

Según los primeros datos, aún provisionales, los supervivientes son todos varones procedentes de Gambia y Mali.

Noticias relacionadas

El 112 de Canarias precisa que seis de ellos han sido hospitalizados con cuadros de deshidratación y desorientación, así como síntomas de haber bebido agua del mar. Además, dos de los ingresados presentaban traumatismos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, muestra su 'perplejidad' ante un informe de Interior que ya advertía de la crisis migratoria en Ceuta
  3. Pedro Sánchez defiende sus vacaciones en Lanzarote ante las críticas por la crisis migratoria en Ceuta: 'He trabajado y he descansado, son mis derechos
  4. ¿Quién puede beneficiarse del Plan Renove de electrodomésticos con ayudas de hasta 450 euros?
  5. Un canario se muda al norte de Noruega en busca de trabajo y acaba convertido en hincha del Bodø/Glimt
  6. Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Mogán acogen este miércoles tres concentraciones en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria
  7. La ONCE reparte 70.000 euros en dos cupones premiados este lunes en Canarias
  8. Ni Maspalomas ni Cofete: la revista Viajar desvela la playa y la piscina natural más bonitas de Canarias

La Policía alerta tras la crisis de Ceuta del riesgo de reactivar la ruta migratoria hacia Canarias

La Policía alerta tras la crisis de Ceuta del riesgo de reactivar la ruta migratoria hacia Canarias

Más de 80 muertos, entre ellos un bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

Más de 80 muertos, entre ellos un bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

Clavijo exige no "normalizar" la última tragedia en la Ruta Canaria: el presidente canario urge a España y a Europa a asumir sus responsabilidades

Clavijo exige no "normalizar" la última tragedia en la Ruta Canaria: el presidente canario urge a España y a Europa a asumir sus responsabilidades

Rescatado un cayuco con al menos cinco migrantes fallecidos al sur de Gran Canaria

Rescatado un cayuco con al menos cinco migrantes fallecidos al sur de Gran Canaria

El juzgado cita a declarar a los dos investigados por las oposiciones de la Policía Canaria

El juzgado cita a declarar a los dos investigados por las oposiciones de la Policía Canaria

Solo Canarias y Cataluña respaldan la nueva financiación autonómica frente al 'no' de 13 autonomías

Solo Canarias y Cataluña respaldan la nueva financiación autonómica frente al 'no' de 13 autonomías

Oleada canaria en defensa de la integridad territorial

Oleada canaria en defensa de la integridad territorial

Canarias afronta este jueves con calima y temperaturas de hasta 32 grados

Canarias afronta este jueves con calima y temperaturas de hasta 32 grados
Tracking Pixel Contents