80 muertos en un cayuco rumbo a Canarias tras 27 días de agonía en el Atlántico

27 días de agonía en el Atlántico dejan 83 muertos en un cayuco rumbo a Canarias. La embarcación, a la deriva durante casi un mes, se convierte en el último episodio de una tragedia que se repite en una ruta que se ha convertido en la más mortal y peligrosa del mundo: la atlántica. Entre las víctimas hay una bebé y tres mujeres. El cayuco partió desde Gambia el 7 de agosto con rumbo a las Islas y en él viajaban incialmente 128 personas. Solo 45 lograron sobrevivir. Cinco cadáveres fueron localizados a la deriva al sur de Gran Canaria, frente a Arguineguín, durante la madrugada del jueves. El resto de los fallecidos no pudo ser recuperado y sus cuerpos quedaron en el mar. Son las vidas que deja atrás una travesía marcada por la incertidumbre y que vuelve a engrosar la larga lista de naufragios que acumula el océano Atlántico.

La embarcación fue localizada por uno de los aviones de Salvamento Marítimo, a unos 120 kilómetros de Gran Canaria. Cuando los equipos de rescate llegaron hasta el cayuco, las condiciones del mar impidieron trasladar a tierra los cinco cuerpos localizados. Los rescatadores tuvieron que dejarlos a bordo de la embarcación, mientras continuaban las labores para poner a salvo a los supervivientes.

Después del rescate, Salvamento Marítimo tuvo que movilizar un helicóptero para evacuar de urgencia a tres de los supervivientes a los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria - dos al Doctor Negrín y uno al Insular - debido a su estado de salud. Los demás llegaron a tierra sobre las 3.30 horas, agotados y sin apenas fuerzas para mantenerse en pie. La imagen se repitió una y otra vez en el lugar de acogida: cuando los agentes de la Policía los sentaban para registrar sus nombres y procedencia, algunos supervivientes terminaban desplomándose sobre la mesa. Seis de los supervivientes fueron hospitalizados por cuadros de deshidratación y desorientación, además de presentar síntomas compatibles con la ingesta de agua salada. Dos de ellos presentaban también traumatismos. Todos los supervivientes son varones y proceden de Gambia y Mali. Detrás de su estado de agotamiento está una navegación prolongada en una embarcación precaria que vuelve a mostrar el coste humano de la ruta canaria.

«Los supervivientes estaban en condiciones bastante malas: agotamiento, cansancio y deshidratación», explica el responsable de primera respuesta de emergencia de Cruz Roja en Canarias, José Antonio Rodríguez. El estado en el que llegaron era tal que «no sabían ni cuántos días llevaban en el mar porque fueron muchos días» y sí relataban que habían bebido agua salada, añade.

Las reacciones

Desde Gambia se ha seguido el suceso con especial atención y comienzan a conocerse nuevos datos sobre lo que pudo ocurrir durante la travesía. Ebrima Drammeh, responsable de la ONG Migrants Situation Gambia, apunta a un posible fallo en los motores de la embarcación que habría impedido su funcionamiento. Un escenario que podría explicar la prolongada deriva del cayuco. «Esta es otra tragedia devastadora que afecta a migrantes gambianos. Se ha dejado ahora a las familias en busca de respuestas, tras la pérdida de decenas de vidas en el mar. Nuestros pensamientos están con las familias de los fallecidos y con todas las personas afectadas por esta tragedia», compartió Drammeh a través de sus redes sociales.

Lo ocurrido dista mucho de ser un episodio aislado. La última tragedia en la ruta canaria se produjo hace poco más de un mes, a finales de julio. Una embarcación a la deriva durante dos semanas, un incidente en el mar y alrededor de 150 vidas que nunca llegaron a la costa fue el desenlace de un viaje que también había comenzado en Gambia. El país se ha convertido en uno de los principales puntos de salida de cayucos ante las restricciones y el refuerzo de los controles fronterizos en otros países de la zona, como Mauritania.

Y aunque las llegadas a través de la ruta atlántica han disminuido, tal y como refleja el balance quincenal que elabora el Ministerio del Interior sobre las entradas irregulares a España por las distintas vías, el drama migratorio continúa anclado a las costas isleñas. Según los últimos datos, las llegadas por esta ruta han disminuido un 57,4% en 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 han llegado al Archipiélago 6.963 personas a bordo de 70 embarcaciones, frente a las 12.126 que lo hicieron en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 198 las embarcaciones precarias utilizadas para alcanzar las Islas.

Las muertes en lo que va de año

Pero las cifras de descenso no representan un éxito. Todo lo contrario. La ruta canaria se ha vuelto más letal. Durante los primeros cinco meses del año, un total de 635 personas perdieron la vida cuando intentaban alcanzar las costas del Archipiélago, según el informe Monitoreo del derecho a la vida 2026, elaborado por Caminando Fronteras. Son muchas menos que las 1.930 víctimas mortales registradas en el mismo periodo de 2025, pero la caída de los fallecimientos es menor que la de las llegadas. Mientras estas últimas descendieron un 72,1%, las muertes lo hicieron un 57,2%. Si en 2025 morían alrededor de 14 personas por cada 100 llegadas, en 2026 la cifra asciende a 21. Es decir, una de cada cinco personas que emprenden la travesía hacia Canarias muere en el camino, según los cálculos del colectivo. Y a esas 635 víctimas contabilizadas hasta mayo hay que sumar las personas que han perdido la vida en la ruta durante los meses posteriores, cuyas cifras todavía no han sido recogidas en un nuevo balance.

Los datos, que ya son alarmantes, podrían ser incluso superiores si se tienen en cuenta las embarcaciones desaparecidas en el Atlántico. Son aquellas que se pierden durante la travesía y de las que nunca se vuelve a tener noticia, por lo que tampoco es posible conocer con certeza cuántas personas viajaban a bordo ni cuántas perdieron la vida. "Es insoportable que sigan perdiéndose vidas. Canarias no puede acostumbrarse ni normalizar que el Atlántico siga siendo una ruta de muerte. Lo que estamos viviendo en Canarias y estos días también en Ceuta vuelve a evidenciar una realidad: España necesita una política migratoria de Estado, y Europa debe asumir su responsabilidad. No podemos seguir gestionando la migración crisis a crisis. Hablamos de vidas y de dignidad", compartió el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en redes sociales tras la tragedia migratoria.