La Aemet prevé un fin de semana de calor, calima y posibles tormentas en Canarias: avisos por polvo en suspensión y altas temperaturas en estas islas

Canarias afrontará el primer fin de semana de septiembre con temperaturas elevadas, presencia de calima y posibilidad de tormentas aisladas en algunas zonas del Archipiélago.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta además a un episodio de calor más destacado durante el sábado, jornada en la que estarán activos varios avisos amarillos por temperaturas máximas.

La situación será diferente según las islas y las vertientes. Las zonas del sur y del interior concentrarán los valores más altos, mientras que las áreas del norte tendrán mayor presencia de nubosidad baja, especialmente durante las noches y primeras horas del día.

La Aemet ha activado el aviso amarillo por temperaturas máximas en Gran Canaria y Tenerife para el sábado 5 de septiembre. En el caso de Gran Canaria, el fuerte calor, con hasta 35 ºC, afectará principalmente a medianías y zonas bajas orientadas al sur y oeste, donde localmente se pueden alcanzar los 37 ºC. Temperaturas nocturnas elevadas que localmente apenas bajarán de los 26 ºC. Estarán en aviso amarillo el este, sur y oeste de Gran Canaria desde las 19.59 horas del sábado.

En Tenerife, la Aemet el aviso amarillo estará en vigor desde las 17.59 horas de esa misma jornada en el Área Metropolitana de Tenerife. Temperatura máxima: 34 ºC, afectando a la fachada sur, desde Candelaria hasta Santa Cruz de Tenerife. Temperaturas nocturnas que se mantendrán elevadas en las zonas de mayor afectación, apenas bajarán de los 25 ºC.

Viernes 4 de septiembre: calima y posibles tormentas

El viernes estará marcado por la presencia de polvo en suspensión, que podría alcanzar una intensidad notable durante la primera mitad de la jornada. La calima tendrá mayor incidencia en las islas orientales y centrales, según la previsión meteorológica.

El cielo estará dominado en general por nubosidad alta, aunque habrá intervalos de nubes bajas en las costas del norte, sobre todo durante la madrugada. A medida que avance el día aumentará la incertidumbre sobre la evolución de la nubosidad, con posibilidad de que aparezcan nubes de tipo medio durante la tarde.

En las islas de mayor relieve, especialmente en zonas del interior, no se descartan tormentas aisladas. Las precipitaciones que puedan producirse serían, en general, débiles y tendrían forma de goterones.

La Provincia

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, aunque las máximas podrían bajar ligeramente en algunos puntos del interior. En las vertientes orientadas al sur se esperan valores de 30 a 33 grados, mientras que en zonas interiores de Gran Canaria se podrían alcanzar localmente los 34 grados.

El viento soplará de componente norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales. Será moderado, aunque durante la tarde aumentará su intensidad en zonas bajas expuestas, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

Sábado 5 de septiembre: el día más caluroso

El sábado será la jornada con mayor protagonismo del calor. La Aemet contempla avisos amarillos por temperaturas máximas en la vertiente sur de Gran Canaria y en la fachada sur del área metropolitana de Tenerife, desde Candelaria hasta Santa Cruz.

Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada en las zonas bajas del sur. En estos sectores se superarán ampliamente los 30-33 grados, con valores similares en algunas medianías.

Gran Canaria será la isla donde se esperan los registros más elevados. En zonas interiores, especialmente en áreas orientadas hacia el sur y el oeste, las máximas podrían alcanzar los 35 grados y llegar localmente a 37 grados.

Reportaje charcas de San Lorenzo, Moya / José Carlos Guerra

También en la fachada sur del área metropolitana de Tenerife será probable que los termómetros alcancen los 34 grados durante la tarde.

El calor no se limitará a las horas centrales. Las mínimas serán también elevadas en las zonas más afectadas, con registros que apenas descenderán de 24 a 26 grados. Incluso podrían producirse incrementos bruscos durante la noche que sitúen puntualmente las temperaturas mínimas por encima de los 30 grados.

La calima continuará presente, aunque en general será ligera y se mantendrá principalmente en altura.

Posibles tormentas en el interior

La jornada del sábado también estará marcada por una evolución de la nubosidad que podría favorecer la aparición de tormentas aisladas.

Se esperan intervalos de nubes altas y, durante la noche, nubes bajas en las costas del norte. Durante el día podrían aparecer intervalos de nubosidad media y no se descartan precipitaciones débiles en forma de goterones en áreas interiores de las islas con mayor relieve.

La Aemet mantiene, por tanto, cierto grado de incertidumbre respecto a la evolución de estas formaciones nubosas y la posibilidad de tormentas puntuales.

Día de calor y panza de burro en Las Palmas de Gran Canaria (6/8/2026) / José Pérez Curbelo

En cuanto al viento, dominará el alisio, con intervalos de fuerte en las vertientes expuestas. También existe la posibilidad de rachas localmente muy fuertes.

Domingo 6 de septiembre: persiste el calor

El domingo se espera una situación algo más estable, aunque todavía con temperaturas altas en las zonas del sur.

El cielo presentará intervalos de nubes medias y altas en buena parte del Archipiélago, además de nubes bajas en las vertientes norte. Durante la tarde podría desarrollarse nubosidad de evolución en el interior de las islas centrales, con una baja probabilidad de precipitaciones débiles.

La calima continuará en altura, aunque será ligera y tendrá mayor presencia sobre las islas orientales.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto al sábado. En las vertientes orientadas al sur se podrán alcanzar 30-32 grados, mientras que en las medianías del sur de Gran Canaria y en el sur de Fuerteventura no se descarta llegar a los 34 grados.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y nordeste. En estas zonas serán probables rachas localmente muy fuertes.

Canarias decreta la prealerta por calima en cuatro islas

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por calima en Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa y Gran Canaria debido a la presencia de polvo en suspensión procedente de África. La medida, adoptada por la Dirección General de Emergencias, entra en vigor a partir de las 13:30 horas de este jueves 3 de septiembre.

La decisión se toma a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, dentro del marco establecido por el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Polvo en suspensión en las islas orientales

El episodio afecta especialmente a Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, donde se han registrado concentraciones elevadas de partículas en suspensión. La presencia de polvo también alcanza a Gran Canaria, por lo que la Dirección General de Emergencias ha incluido a las cuatro islas en el ámbito territorial de la prealerta.

La situación podría intensificarse durante las próximas horas. Según la información oficial, existe la posibilidad de que se produzcan nuevos desarrollos convectivos sobre el continente africano, lo que podría favorecer la llegada de nuevas cantidades de polvo a Canarias.

Este escenario podría traducirse en un aumento de las concentraciones de partículas en el aire y un empeoramiento de la visibilidad, especialmente en las zonas que registren una mayor incidencia del episodio.

El Gobierno de Canarias mantiene el seguimiento de la evolución de la calima y de los registros relacionados con la calidad del aire. En función de cómo avance el fenómeno meteorológico, tampoco se descarta modificar el ámbito territorial de la prealerta.

La calima puede afectar a la salud

Más allá de la reducción de la visibilidad, uno de los principales aspectos que recoge la declaración está relacionado con sus posibles efectos sobre la salud.

La presencia de partículas de polvo en suspensión puede generar o empeorar los problemas de las personas que padecen enfermedades crónicas o afecciones respiratorias, por lo que estos colectivos deben prestar especial atención a la evolución del episodio y a las recomendaciones de las autoridades.