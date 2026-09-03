Aurah Ruiz sorprende con su nuevo trabajo como actriz en una serie de Televisión Canaria

Aurah Ruiz afronta un nuevo reto profesional alejado de los realities y las redes sociales. La canaria ha anunciado a través de su perfil de Instagram su incorporación como actriz a ‘El ambulatorio’, la nueva serie de Televisión Canaria dirigida por David Sainz, con la que debuta en el mundo de la interpretación.

La influencer, conocida por su trayectoria televisiva en programas como ‘Gran Hermano VIP’, ‘GH Dúo’ o ‘Supervivientes’, suma así una nueva faceta a su carrera pública y se pone por primera vez delante de una cámara desde un registro diferente: el de la ficción.

Una comedia con sello canario rodada en Las Palmas de Gran Canaria

‘El ambulatorio’ es una serie de comedia que se desarrolla en un centro de salud situado en “un ambulatorio cualquiera, de un pueblo cualquiera, de una isla cualquiera”, una historia que apuesta por el humor costumbrista y por situaciones reconocibles para el público canario.

El proyecto está creado y dirigido por David Sainz, conocido por trabajos como ‘Malviviendo’, y cuenta con un reparto formado por intérpretes locales y nacionales, entre ellos Víctor Hubara, Yanely Hernández, Kike Pérez, Delia Santana, Mari Carmen Sánchez y Nacho Peña. La serie se rueda en un plató construido en El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria, dentro de una apuesta por impulsar las producciones audiovisuales realizadas en Canarias.

La llegada de Aurah Ruiz al elenco supone su estreno en una producción de ficción, un paso con el que amplía un camino profesional que hasta ahora había estado ligado principalmente a la televisión de entretenimiento, la moda y la creación de contenido digital.

De los realities a un nuevo desafío profesional

Aurah Ruiz se convirtió en un rostro habitual de la televisión española tras sus apariciones en diferentes formatos de entretenimiento. Su paso por concursos como ‘Supervivientes’ y ‘GH Dúo’ la situó en el foco mediático, donde también ha compartido numerosos aspectos de su vida personal.

En los últimos años, la canaria ha hablado especialmente de su faceta como madre y de la experiencia de criar a su hijo Nyan, nacido con una enfermedad que requiere atención médica constante. En 2025 protagonizó una entrevista en el programa ‘Madres: desde el corazón’, donde relató las dificultades vividas desde el nacimiento del pequeño y cómo esa situación condicionó sus decisiones personales y profesionales.

La propia Aurah ha explicado en diferentes ocasiones que su prioridad ha sido compaginar sus compromisos laborales con el cuidado de su hijo, hasta el punto de rechazar oportunidades profesionales cuando consideraba que no podía alejarse demasiado de su familia.

Una nueva etapa tras años bajo el foco mediático

La incorporación a ‘El ambulatorio’ llega en un momento en el que Aurah Ruiz busca ampliar su perfil público y mostrar una faceta diferente a la que la ha acompañado durante años.

Más allá de su presencia en programas de televisión y de su actividad como creadora de contenido, la canaria afronta ahora el desafío de interpretar un personaje dentro de una ficción con identidad propia y marcada por el humor isleño.

Su debut como actriz supone un cambio de registro para una figura acostumbrada a la exposición constante y abre una nueva etapa profesional en la que tendrá que enfrentarse a las exigencias de un rodaje, el trabajo con un equipo artístico y la construcción de un personaje.