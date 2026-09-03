Canarias afronta este jueves con calima y temperaturas de hasta 32 grados

Canarias afrontará este jueves 3 de septiembre con predominio de cielos poco nubosos o despejados en buena parte del Archipiélago, aunque habrá algunos intervalos de nubes bajas en las zonas norte y presencia de nubes altas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha desactivado el aviso por fenómenos costeros en Canarias, también prevé calima ligera en altura, especialmente sobre las islas orientales.

Las temperaturas mantendrán una tendencia al alza en determinadas zonas. Las máximas permanecerán sin grandes cambios en las costas, mientras que en el interior se espera un ascenso ligero o moderado. En las vertientes orientadas al sur de algunas islas se podrán alcanzar entre 30 y 32 grados.

El viento soplará de componente norte a nordeste, generalmente flojo a moderado, aunque en determinados puntos del litoral podría registrar algún intervalo de mayor intensidad.

Lanzarote

En Lanzarote, la jornada estará marcada por los intervalos de nubes bajas y altas durante las primeras horas, con una tendencia a la apertura de amplios claros durante la tarde. También se espera calima ligera en altura.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente o de forma moderada, especialmente en las zonas interiores de la isla. La Aemet no descarta que los termómetros alcancen los 30 grados en el sureste.

El viento será de norte a nordeste, con intensidad floja a moderada.

En Arrecife, la previsión sitúa la temperatura mínima en 22 grados y la máxima en 31 grados, por lo que la capital lanzaroteña estará entre los puntos donde el calor tendrá mayor presencia.

Fuerteventura

Fuerteventura tendrá una situación meteorológica similar. Se esperan intervalos de nubes bajas y altas, aunque los cielos tenderán a quedar más despejados durante las horas centrales y la tarde.

La calima ligera en altura también estará presente y las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios. Las máximas podrán experimentar un ligero ascenso en el interior y en la vertiente oeste.

El episodio de calor será especialmente apreciable en el sureste de Fuerteventura, donde probablemente se alcanzarán entre 30 y 32 grados.

El viento será del norte al nordeste, flojo a moderado. En Puerto del Rosario, la previsión apunta a una mínima de 21 grados y una máxima de 28.

Gran Canaria

En Gran Canaria predominarán los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, aparecerán algunos intervalos de nubes bajas en el norte y nubes altas en distintos puntos de la isla.

La Aemet prevé calima ligera en altura y temperaturas con pocos cambios en términos generales. Las principales variaciones se producirán en las cumbres y la vertiente norte, donde las máximas podrían subir de forma ligera a moderada.

En las medianías del sur y en las cumbres probablemente se alcanzarán 30-32 grados.

El viento soplará del norte y nordeste, flojo a moderado, aunque podría registrar algún intervalo de fuerte en las costas del sureste y en el extremo oeste.

Las Palmas de Gran Canaria tendrá una temperatura mínima prevista de 23 grados y una máxima de 28.

Tenerife

Tenerife tendrá una jornada predominantemente despejada o poco nubosa, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte.

Las temperaturas mínimas permanecerán prácticamente sin cambios, mientras que las máximas tampoco variarán de manera significativa, salvo por el ascenso ligero o moderado previsto en las cumbres y en la vertiente norte.

Los 30 grados podrán alcanzarse en zonas bajas del sur y también en la vertiente sur del área metropolitana.

El viento será del nordeste, flojo a moderado. En las cumbres centrales, en cambio, se espera viento del suroeste moderado.

En Santa Cruz de Tenerife, la previsión establece 23 grados de mínima y 30 de máxima.

La Palma

En La Palma predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán aparecer intervalos nubosos en las zonas norte y este. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o descenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables en las costas y subirán ligeramente o de forma moderada en el interior.

El viento del nordeste será flojo a moderado y podrá alcanzar intervalos de fuerte en las costas del sureste y noroeste.

La capital palmera, Santa Cruz de La Palma, tendrá una mínima de 20 grados y una máxima de 29.

La Gomera

En La Gomera, el panorama será igualmente poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte. Las temperaturas mínimas podrán bajar ligeramente, mientras que las máximas permanecerán estables en las costas y subirán en las zonas interiores.

En las áreas bajas del sur no se descarta alcanzar 30 grados. El viento será del nordeste, flojo a moderado, con algún intervalo de fuerte en las costas orientales.

En San Sebastián de La Gomera, los valores previstos son 24 grados de mínima y 29 de máxima.

El Hierro

Por último, El Hierro mantendrá cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes en el norte.

En esta isla destaca el descenso de las temperaturas mínimas, que será de ligero a moderado, mientras que las máximas no cambiarán en las costas y podrán subir ligeramente o de forma moderada en las zonas interiores.

El viento del nordeste será flojo a moderado, aunque se esperan algunos intervalos de fuerte en las costas del sureste y en el extremo oeste.

Valverde registrará las temperaturas más bajas de las capitales insulares, con 17 grados de mínima y 21 de máxima.