El canario que está detrás de la canción de España en Eurovisión Junior 2026

La música canaria volverá a tener presencia en un escenario internacional. El artista y compositor grancanario Dangelo es uno de los nombres que está detrás de «Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)», la canción con la que el joven Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior 2026. El tema, compuesto junto a Blas Cantó y Carlos Almazán, será la propuesta española para la cita europea que se celebrará el próximo 24 de octubre en Malta.

La candidatura española vuelve así a contar con talento nacido en Canarias en el equipo creativo de una canción eurovisiva. Dangelo, cuyo nombre real es Daniel Ángelo Ortega Pérez, lleva años vinculado a la composición y a la industria musical nacional, con trabajos junto a artistas como el propio Blas Cantó, Beatriz Luengo o Carlos Rivera.

De Gran Canaria al universo Eurovisión

No es la primera vez que Dangelo participa en un proyecto relacionado con el festival europeo. El compositor canario ya formó parte del equipo que creó «Universo», la canción con la que Blas Cantó iba a representar a España en Eurovisión 2020, y también participó en la composición de «Voy a quedarme», la propuesta española para Eurovisión 2021.

Su trayectoria comenzó como cantautor en Canarias y dio un salto profesional con la banda L’Acoustiqué, antes de iniciar una etapa en solitario. En 2014 publicó su primer álbum, «Lo mejor de mí», y posteriormente se trasladó a Madrid, donde consolidó su faceta como compositor para otros intérpretes.

Además, en 2018 recibió una nominación a los Latin Grammy por su participación como compositor en la canción «Aquí te espero», incluida en el álbum Cuerpo y Alma de Beatriz Luengo y Carlos Rivera.

Una colaboración con sello canario junto a Blas Cantó

La relación artística entre Dangelo y Blas Cantó viene de años atrás. Ambos han trabajado juntos en diferentes canciones y proyectos, una conexión que ahora vuelve a materializarse con una candidatura pensada para el público infantil europeo.

Blas Cantó, que representó a España en Eurovisión 2021, regresa al universo eurovisivo desde la composición. En esta ocasión no será el intérprete sobre el escenario, sino uno de los creadores de la canción que defenderá Lucas Paulano, ganador de La Voz Kids 2025 y elegido por RTVE para representar al país en Eurovisión Junior.

«Cuore Bello» apuesta por los recuerdos y la emoción

La canción de Lucas Paulano gira alrededor de la idea de los recuerdos y de aquellas personas que permanecen presentes aunque pase el tiempo. Según RTVE, la propuesta conecta el amor con la memoria y busca transmitir un mensaje de unión y crecimiento personal.

El joven artista jiennense, de 10 años, llega a Eurovisión Junior después de ganar La Voz Kids y tras haber compartido escenario con Manuel Turizo durante su gira por España. Ahora afronta el reto de defender una canción con un equipo creativo en el que Canarias vuelve a estar representada a través de Dangelo.